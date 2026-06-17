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Gabon : les Awards de la Femme Gabonaise présentés à Hermann Immongault

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 13h10min
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La présidente des Awards de la Femme Gabonaise Laetitia Mebaley reçu par le vice-président du gouvernement Hermann Immongault © D.R.
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Dans le cadre des préparatifs de la deuxième édition des Awards de la Femme Gabonaise, la présidente, Laetitia Mebaley, a été reçue en audience le jeudi 11 juin 2026 par Hermann Immongault, vice-président du Gouvernement. Cette rencontre institutionnelle s’inscrit dans une démarche de concertation et de consolidation d’un projet désormais identifié comme l’un des rendez-vous majeurs de valorisation du leadership féminin au Gabon.

La présidente des Awards de la Femme Gabonaise était accompagnée de Ngayouga Okome Noli, épouse Aubiang, vice-présidente de l’initiative, de Evire Nancy Dikigou, épouse Mfouba, membre du jury représentant Madame Félicité Essono Eny, présidente du jury, ainsi que de Madame Lady Divine Mpala, responsable communication. Cette délégation est venue présenter le bilan de la première édition et exposer les grandes lignes de la prochaine étape. Au cours de l’entretien, les échanges ont permis de revenir sur les acquis de la première édition, saluée pour avoir mis en lumière des femmes gabonaises aux parcours remarquables dans divers secteurs d’activité.

Une plateforme au service de l’excellence féminine

L’initiative s’est imposée comme un espace de valorisation du mérite, de l’engagement et du travail bien fait, tout en contribuant à renforcer la visibilité du leadership féminin. L’échange avec le vice-président du gouvernement a également porté sur les ambitions de la deuxième édition. L’organisation annonce plusieurs innovations et l’objectif premier d’élargir sa présence et son impact. Pour eux, il s’agit non seulement de célébrer des trajectoires inspirantes, mais aussi d’encourager les jeunes filles et les femmes à croire davantage en leur potentiel.

Laetitia Mebaley a rappelé que la vision des Awards de la Femme Gabonaise repose sur trois piliers essentiels à savoir, l’excellence, le mérite et l’inspiration. Selon elle, cette plateforme se veut un levier de transformation sociale à travers la mise en avant de modèles féminins de réussite.Sensible à la démarche, Hermann Immongault a salué une initiative qui contribue à la promotion du capital humain féminin et à la construction d’une société plus inclusive. Les Awards de la Femme Gabonaise entendent ainsi poursuivre leur mission de reconnaissance et de rayonnement au service des femmes qui façonnent le Gabon de demain. 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 17 juin 2026 à 13h10min
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