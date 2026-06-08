Kobé-Kobé : le pari géant du Gabon pour tourner la page du pétrole

Ecouter l'article

Avec le lancement des travaux du futur port en eau profonde de Kobé-Kobé, le Gabon engage l’un des projets structurants les plus ambitieux de son histoire récente. Adossé au gisement de fer de Belinga, à une nouvelle infrastructure ferroviaire et au futur barrage hydroélectrique de Booué, ce complexe industriel et logistique incarne la volonté des autorités de bâtir une économie moins dépendante du pétrole et davantage tournée vers la transformation locale des ressources naturelles.

Longtemps tributaire des revenus pétroliers, le Gabon cherche désormais à diversifier les moteurs de sa croissance. Dans cette stratégie, le projet Kobé-Kobé apparaît comme une pièce maîtresse du nouveau modèle économique voulu par les autorités. Plus qu’un simple port, il s’agit d’un vaste écosystème industriel destiné à connecter les ressources minières du pays aux marchés internationaux tout en maximisant les retombées locales.

Situé sur la façade atlantique, dans la province de l’Estuaire, le futur port en eau profonde bénéficiera d’un tirant d’eau estimé entre 14 et 16 mètres, lui permettant d’accueillir des navires de très grande capacité. Une caractéristique qui devrait renforcer considérablement la compétitivité logistique du Gabon dans un contexte de concurrence accrue entre les infrastructures portuaires d’Afrique centrale.

Un projet intégré au cœur de la transformation économique

Kobé-Kobé s’inscrit dans une chaîne de valeur complète articulée autour de plusieurs infrastructures stratégiques. Au centre du dispositif figure le gisement de fer de Belinga, considéré comme l’un des plus importants encore inexploités au monde.

Afin d’assurer l’acheminement du minerai vers la côte, une nouvelle ligne ferroviaire devra relier l’intérieur du pays au futur port. À cela s’ajoute le projet de barrage hydroélectrique de Booué, appelé à fournir l’énergie nécessaire au fonctionnement du complexe minier et industriel. Cette approche intégrée vise à éviter le modèle traditionnel d’exportation brute des matières premières en favorisant leur transformation sur le territoire national.

La convention stratégique signée en avril 2026 entre l’État gabonais et Africa Global Logistics (AGL) constitue à ce titre une étape décisive dans la concrétisation du projet. L’objectif affiché est de faire émerger une plateforme logistique de référence capable de soutenir l’industrialisation du pays.

Jusqu’à 160 000 emplois attendus

Au-delà des infrastructures, l’un des principaux enjeux demeure l’impact social et économique du projet. Selon les estimations avancées, le complexe pourrait générer jusqu’à 160 000 emplois directs et indirects au cours de son développement.

Cette perspective représente un signal fort pour une jeunesse gabonaise confrontée aux défis de l’insertion professionnelle. Les besoins concerneront aussi bien les métiers de la construction que ceux de la logistique, de l’industrie, du transport ferroviaire, de l’énergie ou encore de la maintenance.

Pour les autorités, il s’agit de créer un véritable effet d’entraînement sur l’ensemble du tissu économique national en favorisant l’émergence d’entreprises locales capables de participer à la chaîne de sous-traitance.

La matérialisation d’une ambition de souveraineté économique

Au-delà de sa dimension économique, Kobé-Kobé porte également une forte charge symbolique. Le projet traduit la volonté du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, de bâtir une économie davantage fondée sur la valorisation des ressources nationales et sur la maîtrise des infrastructures stratégiques.

Dans un contexte où la souveraineté économique s’impose comme un enjeu majeur pour les États africains, le futur complexe minier, énergétique, ferroviaire et portuaire apparaît comme l’une des illustrations les plus concrètes de cette ambition. Si les échéances annoncées sont respectées, Kobé-Kobé pourrait, à l’horizon 2030, devenir l’un des principaux symboles de la transformation économique du Gabon et de son entrée dans l’après-pétrole.