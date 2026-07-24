Fonction publique : le FDS appelle à une large concertation avant toute réforme

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Opposé à une adoption précipitée de la réforme de la Fonction publique, le Front Démocratique Socialiste (FDS) appelle le gouvernement à ouvrir une large concertation avec les organisations syndicales et les représentants des agents publics. Le parti présidé par Anges Kevin Nzigou estime que la suppression envisagée de l’avancement automatique ne saurait être décidée sans garanties suffisantes, alors que les fonctionnaires sortent de près de dix années de gel des carrières.

La réforme de la Fonction publique continue de susciter des réactions au sein de la classe politique. Au lendemain des annonces faites à l’issue de l’atelier de validation des projets de loi organisé par le ministère de la Fonction publique, notamment sur la suppression de l’avancement automatique des fonctionnaires, le Front Démocratique Socialiste (FDS) est sorti de sa réserve. Dans un communiqué publié le 24 juillet 2026, le parti appelle les autorités à privilégier le dialogue social avant toute décision définitive.

Pour cette formation politique, si la modernisation de l’administration constitue un objectif légitime, elle ne peut se faire au détriment des droits des agents publics. Le FDS considère qu’une réforme aussi structurante doit être fondée sur la concertation, la transparence et l’équité afin d’éviter des tensions sociales susceptibles de compromettre sa mise en œuvre.

Une réforme jugée prématurée après dix années de gel des carrières

Le Front Démocratique Socialiste rappelle que les fonctionnaires gabonais sortent d’une longue période de blocage de leurs carrières, qui a profondément affecté leur évolution professionnelle, leur pouvoir d’achat et leur motivation. Selon le parti, de nombreux agents attendent encore leur reclassement, leur avancement ou la régularisation de leur situation administrative.

Dans ce contexte, supprimer le mécanisme d’avancement automatique avant d’avoir rétabli les droits de l’ensemble des fonctionnaires serait, selon le FDS, « une mesure particulièrement injuste et de nature à accroître le sentiment de frustration au sein de la fonction publique ». Le parti considère que cet avancement constitue un élément essentiel de reconnaissance de l’expérience professionnelle, de stabilité des carrières et de sécurité des agents publics.

S’il reconnaît que la maîtrise de la masse salariale répond à une exigence de responsabilité budgétaire, le FDS estime toutefois qu’une réforme de cette ampleur « ne peut être guidée par le seul impératif financier ». Elle doit, selon lui, préserver les principes d’équité, de transparence et de justice qui fondent une administration moderne.

Le dialogue avec les syndicats érigé en préalable indispensable

L’une des principales critiques formulées par le Front Démocratique Socialiste concerne le niveau d’implication des partenaires sociaux dans le processus de réforme. Le parti déplore « le peu, voire le manque d’implication des organisations syndicales » dans un chantier qui engage pourtant l’avenir de plusieurs milliers de fonctionnaires.

Pour le FDS, une réforme aussi structurante ne peut être élaborée sans un dialogue social sincère, inclusif et permanent. La participation des syndicats et des représentants des agents publics apparaît, selon lui, comme une condition indispensable pour garantir la légitimité, la pertinence et l’acceptabilité des changements envisagés.

Cette position intervient alors que plusieurs organisations syndicales ont également exprimé leurs réserves ces derniers jours sur les orientations retenues par le gouvernement, faisant de la concertation l’un des principaux enjeux de cette réforme.

Le FDS met en garde contre les risques d’arbitraire

Au-delà de la question du dialogue social, le parti attire également l’attention sur les conséquences que pourrait avoir un système reposant désormais sur l’évaluation individuelle des fonctionnaires. Selon lui, si l’avancement automatique devait être remplacé par un mécanisme fondé sur le mérite, celui-ci devrait impérativement s’appuyer sur des critères « objectifs, transparents, mesurables et applicables à tous de manière équitable ».

À défaut, prévient le FDS, la réforme pourrait favoriser des pratiques de clientélisme, des traitements inéquitables ou des décisions discrétionnaires, en contradiction avec les principes de mérite et d’impartialité que le gouvernement entend promouvoir.

Face à ces préoccupations, le parti d’Anges Kevin Nzigou invite le gouvernement à suspendre toute décision définitive tant qu’une véritable concertation n’aura pas été menée avec les organisations syndicales, les représentants des fonctionnaires et l’ensemble des parties prenantes. Le Front Démocratique Socialiste réaffirme, enfin, sa disponibilité à contribuer à l’élaboration d’un dispositif conciliant la maîtrise des finances publiques, la modernisation de l’administration et la protection des droits des agents publics. Selon le parti, seule une réforme construite dans le dialogue permettra de réunir les conditions de sa légitimité et de son acceptabilité sociale.