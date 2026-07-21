Élection de la Mutuelle de l’UOB : la chienlit des candidats conduit au report du scrutin

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Le processus de renouvellement du Bureau directeur de la Mutuelle des étudiants de l’Université Omar Bongo (UOB) connaît un véritable coup d’arrêt. L’invalidation d’une des trois listes candidates a provoqué de vives tensions sur le campus, conduisant finalement au report du scrutin prévu ce 21 juillet 2026.

Les élections de la Mutuelle des étudiants de l’Université Omar Bongo, organisées tous les deux ans, constituent l’un des temps forts de la vie estudiantine. Elles permettent le renouvellement du Bureau directeur, chargé de représenter les intérêts des étudiants. Cette année, trois listes étaient en compétition. La Coalition des Étudiants pour l’Alternance (CEA), la Force Estudiantine pour la Relève du Gabon (FEG) et le Renouveau estudiantin, mouvement qui dirige la Mutuelle depuis près de onze ans.

Une liste hors de course

À quelques jours du scrutin, la Commission électorale a été saisie de plusieurs recours introduits par les différentes listes candidates. À l’issue de leur examen, vendredi 17 juillet 2026, elle a jugé illégitime la candidature de la tête de liste du Renouveau estudiantin. Selon la décision rendue publique, la procédure ayant conduit à cette candidature ne respectait pas les dispositions encadrant le processus électoral. En conséquence, la liste du Renouveau estudiantin a été invalidée.

La Commission a également rejeté le recours introduit contre la Force Estudiantine pour la Relève du Gabon, estimant qu’aucun élément probant ne permettait d’établir les accusations formulées. Quant aux recours relatifs à une ouverture prématurée de la campagne électorale, ils ont été déclarés irrecevables pour avoir été déposés hors des délais prévus.

Des violences physiques

À la suite de la publication de cette décision, le climat s’est rapidement détérioré sur le campus universitaire. Des membres du mouvement Renouveau estudiantin, contestant l’annulation de leur liste et affirmant que l’élection ne devait plus avoir lieu, se sont livrés à des actes d’une extrême violence, sous les yeux de nombreux témoins présents sur les lieux.

Des feux ont été allumés devant le Secrétariat général ainsi qu’au portail principal de l’université. Le bac à ordures du Secrétariat général a été incendié, tout comme la banderole de campagne d’une liste adverse. Le portail principal de l’université a dû être fermé, et une altercation physique a éclaté entre membres de listes concurrentes, faisant des blessés. Ces incidents ont profondément perturbé le déroulement du processus électoral et créé un climat d’insécurité sur le campus, suscitant l’inquiétude de nombreux étudiants.

Le scrutin reporté

Face à cette situation, la Commission électorale a estimé que les conditions n’étaient plus réunies pour garantir la sécurité des électeurs, des candidats et des agents électoraux. Elle a donc décidé de reporter l’élection initialement prévue le mardi 21 juillet 2026. Le scrutin se tiendra à une date ultérieure, dans des conditions de sécurité renforcées.

Le Secrétariat général a par ailleurs indiqué que les auteurs des actes de violence devront répondre de leurs actes devant l’institution académique. Ce report marque un tournant dans cette élection de la Mutuelle des étudiants, qui devait désigner une nouvelle équipe dirigeante pour les deux prochaines années.