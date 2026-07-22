Gabon : début du recensement des gabonais économiquement faibles en septembre 2026

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Actualiser les données de la base nationale, corriger les erreurs d’inclusion indues tout comme les situations d’exclusion injustifiées, et constituer un répertoire irréprochable. Trois objectifs poursuivis par le gouvernement à travers le lancement en septembre 2026 du deuxième recensement général des Gabonais économiquement faibles (GEF). L’annonce a été faite ce 21 juillet 2026 par le comité interministériel mis en place à cet effet. Lequel comité faisait le point de ses travaux au vice-président du gouvernement, Hermann Immongault.

Cette opération d’envergure nationale, qui associe les ministères des Affaires sociales, de la Planification, du Commerce et du Budget, s’inscrit dans la continuité des engagements du chef de l’État de restructurer la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) ainsi que l’ensemble des fonds destinés à la solidarité nationale. Pour le gouvernement, l’urgence est désormais de mener des politiques publiques en s’appuyant sur des données fiables. Il s’agit selon Hermann Immongault d’une exigence absolue.

Une préparation technique avant le déploiement sur le terrain

Sur le plan opérationnel, les travaux préparatoires se poursuivront durant les mois de juillet et d’août. La ministre de la Planification, Louise Pierrette Mvono a indiqué que cette phase portera notamment sur l’élaboration des questionnaires, la définition des critères de recensement ainsi que les ajustements sémantiques et réglementaires pilotés par le ministère des Affaires sociales. Les opérations de terrain débuteront dès septembre et s’appuieront sur les données déjà disponibles issues du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) ainsi que des fichiers de la CNAMGS, afin d’optimiser la qualité et la cohérence du futur registre social.

Hermann Immongault a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre une communication transparente et pédagogique afin que chaque citoyen comprenne les objectifs du recensement et y adhère pleinement. De son côté, Louise Pierrette Mvono a souligné que cette démarche dépasse le simple établissement d’un fichier administratif. Elle doit également ouvrir un débat national sur la vulnérabilité sociale et économique des gabonais, afin de mieux identifier les personnes qui nécessitent un accompagnement prioritaire et de bâtir des politiques sociales plus justes, mieux ciblées et adaptées aux réalités du pays.