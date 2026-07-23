Gabon : 18 diplômés de douane Cemac à la belle étoile devant Arambo !

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Aux abords des façades imposantes de l’immeuble Arambo, au cœur de Libreville, le trottoir est devenu le théâtre silencieux d’une précarité poignante. En effet, depuis 3 jours, 18 diplômés gabonais de l’École inter-États des douanes de la CEMAC dorment à la belle étoile, allongés à même le sol devant le ministère de l’Économie et des Participations. Le collectif regroupe 9 inspecteurs, 6 contrôleurs et 3 agents de constatation.

Une poignée de jeunes cadres qualifiés, formés en qualité d’auditeurs libres, désormais contraints au dénuement après trois années d’un silence administratif assourdissant. « Nous ne sommes pas en grève. Nous sommes des chômeurs », a déploré avec amertume Daryl Mounguengui, représentant du collectif. La démarche, saisissante par sa brutalité visuelle, traduit l’impasse d’une situation jugée incompréhensible. Et ce, après avoir reçu 5 avis favorables du gouvernement.

Douanes Cemac, le cas des diplômés gabonais fait honte !

Alors que leurs homologues de la promotion régionale exercent déjà dans leurs pays respectifs depuis plus de trois ans, et que près de 900 auditeurs libres des Eaux et Forêts ont récemment été intégrés, ces 18 techniciens Gabonais demeurent ignorés. Pourtant, leur demande de recrutement sur titre, adossée à l’article 108 de la loi n° 1/2005 portant statut général de la Fonction publique, avait initialement obtenu les avis favorables de la Primature, de la Fonction publique et du ministère de tutelle.

Seulement tout se serait enrayé avec le départ de Raymond Ndong Sima de la primature gabonaise. C’est lui qui avait ordonné le traitement de leurs dossiers après avoir expliqué l’importance de ces futurs agents publics. Mais tout l’appareil gouvernemental n’entendrait plus cette affaire de la même oreille. Toute chose qui a conduit le collectif à interpeller le Chef de l’Etat. Brice Clotaire Oligui Nguema semble désormais le seul rempart et ce alors même que le ministre de l’Économie, Thierry Minko s’était publiquement saisi du dossier.