Gabon : le projet KOBE-KOBE, nouveau pilier de la stratégie logistique nationale

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Le 23 avril 2026 à Libreville, l’État gabonais et Africa Global Logistics ont signé une convention stratégique pour le projet KOBE-KOBE. Cette initiative vise à moderniser les infrastructures portuaires et industrielles, renforcer la compétitivité économique et positionner le Gabon comme un hub logistique en Afrique centrale.

Le Gabon franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de transformation économique avec la signature d’un accord structurant autour du projet KOBE-KOBE. Conclu entre l’État gabonais et la société Africa Global Logistics, ce partenariat s’inscrit dans une dynamique de modernisation des infrastructures nationales, dans un contexte de recomposition des chaînes logistiques en Afrique.

Cette initiative traduit une volonté affirmée des autorités de renforcer l’attractivité du pays, en dotant le territoire d’équipements capables de soutenir la croissance, fluidifier les échanges commerciaux et accompagner la diversification économique.

Un projet au cœur de l’ambition logistique du Gabon

Le projet KOBE-KOBE s’inscrit dans la vision portée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, visant à positionner le Gabon comme un hub logistique de référence en Afrique centrale. Dans un environnement régional marqué par une concurrence accrue entre plateformes portuaires, la modernisation des infrastructures apparaît comme un levier stratégique.

En s’appuyant sur l’expertise d’Africa Global Logistics, acteur reconnu dans la gestion portuaire, le projet ambitionne d’optimiser les chaînes d’approvisionnement. L’objectif est de réduire les coûts logistiques, améliorer les délais de traitement des marchandises et renforcer la compétitivité des opérateurs économiques. Cette approche s’inscrit dans une logique de transformation structurelle, où les infrastructures deviennent un moteur de croissance et un facteur clé d’intégration régionale.

Un levier de croissance et d’emplois pour l’économie nationale

Au-delà des enjeux techniques, le projet KOBE-KOBE porte une dimension économique et sociale significative. Il devrait contribuer à la création d’emplois directs et indirects, tout en favorisant le développement du tissu entrepreneurial local.

Les petites et moyennes entreprises, souvent en première ligne des chaînes de valeur, pourraient bénéficier des opportunités générées par cette nouvelle dynamique logistique. L’amélioration des infrastructures devrait également faciliter l’accès aux marchés, tant au niveau national que régional. Dans cette perspective, le projet s’inscrit dans une logique de croissance inclusive, visant à répartir les retombées économiques sur l’ensemble du territoire.

Une stratégie d’infrastructures au service de la souveraineté économique

La signature de cette convention illustre la volonté des autorités gabonaises de renforcer la souveraineté économique du pays. En investissant dans des infrastructures modernes et performantes, le Gabon cherche à réduire sa dépendance logistique et à mieux contrôler ses flux commerciaux.

Ce projet intervient dans un contexte où les États africains sont appelés à repenser leurs modèles de développement, en mettant l’accent sur la transformation locale et la valorisation des ressources nationales. À terme, KOBE-KOBE pourrait devenir un maillon essentiel de l’écosystème économique gabonais, en soutenant la diversification des activités et en consolidant la place du pays dans les échanges régionaux.

Dans un environnement économique en mutation, cette initiative confirme une orientation stratégique claire : faire des infrastructures un levier central de compétitivité, de souveraineté et de développement durable.