Vie chère : un méga marché prévu à Makokou dans le cadre de la fête du 30 août 

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Le gouvernement poursuit le renforcement de son dispositif de lutte contre la vie chère à travers la Centrale d’Achat. C’est dans cette optique que le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a reçu, le 22 juillet 2026, le directeur général de cette structure, Théophile Boutamba. Cette séance de travail a permis d’évaluer le fonctionnement de la Centrale d’Achat et de faire le point sur les mesures engagées pour améliorer son efficacité, un peu plus d’un mois après le discours du président de la République devant le Parlement réuni en Congrès. À cette occasion, le chef de l’État avait appelé à une meilleure organisation du dispositif afin que les produits subventionnés bénéficient effectivement aux ménages.

Au cours de cette rencontre, Théophile Boutamba a indiqué qu’une commission de travail réunissant les services de la Douane, de la Centrale d’Achat ainsi que les équipes techniques du ministère de l’Économie avait été mise en place. Les conclusions de ces travaux ont été transmises au gouvernement et intègrent les recommandations formulées par le président de la République. Elles visent notamment à mettre fin aux achats massifs de produits par certains particuliers qui les revendaient ensuite dans les quartiers à des prix plus élevés, détournant ainsi l’objectif social de la Centrale d’Achat.

Makokou accueille la Centrale d’achat

Pour répondre à cette problématique, la Centrale d’Achat a instauré un plafonnement des quantités pouvant être acquises par une même famille. Désormais, un ménage ne peut acheter que deux sacs de riz de 25 kilogrammes ou un seul sac de 50 kilogrammes, afin de garantir une meilleure répartition des produits. « Nous avons plafonné la quantité de produits pouvant être achetés par une même famille », a expliqué Théophile Boutamba, précisant que cette mesure vise à préserver le pouvoir d’achat des populations et à empêcher toute forme de spéculation.

La Centrale d’Achat entend intensifier sa présence sur le terrain à travers une série de marchés populaires. Un méga marché est ainsi annoncé dans les prochains jours dans les PK, à Libreville, avant une opération d’envergure prévue à Makokou dans le cadre de la célébration de la fête de la Libération, le 30 août. Cette initiative doit permettre aux habitants de la capitale de l’Ogooué-Ivindo d’accéder à des produits de première nécessité à des prix réduits, tout en accompagnant les festivités nationales.