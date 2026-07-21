ONU : contre toute attente, Diomaye Faye apporte la caution du Sénégal à la candidature de Macky Sall 

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C’est assurément l’une des conséquences de la rupture entre Bassirou Diomaye Faye et son ancien allié Ousmane Sonko. Le Sénégal a officiellement décidé d’apporter son soutien à la candidature de son ancien président, Macky Sall, au poste de Secrétaire général des Nations unies. Ce revirement marque un changement de cap diplomatique, alors que la candidature de l’ex-chef de l’État avait été portée par le Burundi, sans l’appui des autorités sénégalaises. Cette évolution intervient quelques jours après la rencontre très attendue entre le président Bassirou Diomaye Faye et son prédécesseur à Dakar.

Ce soutien est toutefois loin de faire l’unanimité au sein de l’opinion publique sénégalaise. Une partie de la population, notamment les familles et les sympathisants des victimes des violences pré-électorales de 2024, continue de tenir Macky Sall pour responsable des affrontements qui ont marqué la fin de son mandat. D’autres opposants, principalement issus des rangs du Pastef et proches d’Ousmane Sonko, lui reprochent également d’avoir dissimulé l’ampleur réelle de la dette publique durant sa présidence. À l’inverse, les partisans de l’ancien chef de l’État défendent son bilan et estiment que son expérience internationale constitue un atout pour diriger l’ONU. Leur mobilisation lors du bref séjour de Macky Sall à Dakar illustre la persistance d’un socle politique favorable à son retour sur la scène internationale.

Soutien diplomatique contre soutien politique

Face à ces positions antagonistes, Bassirou Diomaye Faye cherche à apparaître comme le garant de la continuité de l’État plutôt que comme le représentant d’un camp politique. À l’issue de sa rencontre avec Macky Sall, il a présenté cet échange comme « le symbole de la continuité de l’État et de la permanence des institutions ». Trois jours plus tard, le ministère sénégalais des Affaires étrangères confirmait officiellement que le président avait décidé d’apporter le plein soutien du Sénégal à cette candidature, demandant au gouvernement et à l’ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser afin de défendre les intérêts du candidat dans les enceintes internationales.

Bassirou Diomaye Faye chercherait en effet à élargir ses marges de manœuvre dans un contexte de fortes tensions avec Ousmane Sonko et sa majorité parlementaire. Le président pourrait espérer attirer une partie de l’opposition dans la perspective d’éventuelles élections législatives anticipées couplées aux élections locales. Si cette hypothèse reste sujette à débat, le soutien officiel accordé à Macky Sall traduit incontestablement une nouvelle étape dans la recomposition du paysage politique sénégalais.