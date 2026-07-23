Vie chère : le gouvernement et la Centrale d’achat annoncent des quotas et méga marché aux PK d’ici la fin du mois

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Face aux dérives spéculatives qui étouffent le pouvoir d’achat des ménages, l’Exécutif gabonais hausse le ton. En droite ligne des directives fermes énoncées par le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de son discours historique devant le Parlement réuni en congrès le 15 juin dernier, le gouvernement accélère la riposte. Ce mercredi 22 juillet 2026, le Vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, s’est entretenu avec le directeur général de la Centrale d’achat, Théophile Boutamba, afin de cadrer la réorganisation imminente du secteur.

Au cœur des échanges : l’assainissement d’un marché local gangréné par des pratiques abusives. Le président de la République avait en effet fermement fustigé l’attitude de certains opérateurs économiques peu scrupuleux, accoutumés à stocker massivement des denrées rares pour les écouler ensuite à des prix exorbitants dans les quartiers.

Pour briser ce cercle vicieux, la Centrale d’achat a engagé une vaste restructuration, menée main dans la main avec la Douane et les services techniques ministériels. L’objectif est clair : reprendre en main la chaîne d’approvisionnement. « Aujourd’hui, nous avons fait toutes les listes, nous avons choisi un régime et nous avons déposé nos conclusions […]. La Centrale d’achat, c’est commander, importer et mettre sur le marché », a résumé Théophile Boutamba au terme de cette audience décisive.

Des quotas pour préserver les ménages

Afin d’éviter l’accaparement des stocks par les grossistes véreux et d’assurer une distribution équitable à chaque foyer, un encadrement strict des volumes d’achat est désormais préconisé pour les particuliers.

Cette mesure de bon sens s’aligne directement sur la vision présidentielle. Le directeur général a d’ailleurs rappelé la consigne préconisée par le chef de l’État : limiter les achats familiaux à deux sacs de riz de 25 kg et cinq bouteilles d’huile d’un litre. Une stratégie concrète visant à prévenir la pénurie artificielle et le marché noir.

Un méga marché régulé à Libreville

La réponse gouvernementale ne se limite pas à la régulation administrative ; elle s’invite aussi sur le terrain. Dans l’optique de rapprocher les produits de première nécessité des populations et de stabiliser durablement les coûts, la Centrale d’achat prépare une opération d’envergure.

D’ici la fin du mois, la zone des PK à Libreville accueillera un grand méga marché. Cet événement permettra aux familles de s’approvisionner en denrées essentielles à des tarifs strictement encadrés, offrant ainsi un souffle bienvenu aux budgets domestiques.