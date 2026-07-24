Gabon : la population rurale est passée de 30 à 9% entre 1990 et 2024

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Selon le Rapport national sur le développement humain (RNDH-2026), élaboré par le ministère de la Planification et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la part de la population vivant en milieu rural est passée de près de 30 % en 1990 à seulement 9 % en 2024. À l’inverse, la population urbaine représente désormais 91 % des habitants du pays, faisant du Gabon l’un des États les plus urbanisés du continent africain. Cette évolution illustre une profonde mutation de la répartition de la population au cours des trois dernières décennies, avec une diminution continue des populations rurales au profit des grands centres urbains.

Le rapport attribue cette tendance à un exode rural massif alimenté par la concentration historique des investissements publics, des infrastructures et des opportunités économiques dans les principales villes. Ce modèle de développement, largement construit autour des activités administratives et extractives, a progressivement vidé les zones rurales de leurs forces vives, notamment dans le secteur agricole. En parallèle, les centres urbains ont absorbé une population toujours plus importante, accentuant la pression sur les infrastructures, les services publics, le logement et le marché de l’emploi. Cette dynamique contribue également à renforcer les déséquilibres territoriaux observés entre les provinces et les grands pôles urbains.

Territorialiser les politiques publiques

Face à cette situation, le Rapport national sur le développement humain plaide pour une réorientation des politiques publiques afin de mieux équilibrer le développement du territoire. Il recommande de renforcer les infrastructures économiques et sociales dans les villes et d’accélérer la décentralisation et la territorialisation de l’économie. L’idée est de valoriser les potentialités propres à chaque région, de créer davantage d’activités économiques en province et de fixer les populations dans l’arrière-pays. Une telle stratégie permettrait de limiter la poursuite de l’exode rural.

Cette réflexion intervient dans un contexte où le Gabon dispose d’une population particulièrement jeune. Les personnes âgées de 15 à 64 ans représentent 59 % de la population, tandis que les moins de 15 ans constituent 37 %, contre seulement 4 % de personnes âgées de 65 ans et plus. Pour les auteurs du rapport, ce potentiel démographique ne pourra devenir un véritable levier de développement qu’à condition d’investir dans la formation, l’entrepreneuriat et la diversification de l’économie. La redynamisation des territoires apparaît comme une condition essentielle pour accompagner la transition vers une économie moins dépendante des ressources extractives.