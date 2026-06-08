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Coupe du monde : Seatsidekick traduit en justice pour vente illégale des billets

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 8 juin 2026 à 20h38min
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Seatsidekick, un logiciel développé pour la billetterie en ligne est poursuivi en justice par l’Association des Fédérations Internationales de Football (FIFA) pour concurrence illégale. Selon le magazine Wired, l’entreprise aurait vendu des billets de matchs pour la coupe du monde 2026 aux fans de football à des prix réduits. Un acte jugé contradictoire au règlement de la FIFA qui a de fait suspendu la vente sur ledit site.

La FIFA organise la coupe du monde de football du 11 Juin au 15 juillet 2026 en Amérique Centrale et du Nord. Dans un contexte mouvementé par la demande de billets des fans, l’organisme a mis en place des mécanismes pour procéder à la vente de billets selon la demande. En revanche, pour se faire de l’argent un compatriote américain a développé un logiciel appelé « Seatsidekick » pour vendre illégalement les billets aux supporters de football. Sa méthode consiste à scanner les billets et les vendre aux supporters.

Constatant la situation qui a fragilisé la hausse des prix des billets, la FIFA a de suite saisi la justice contre le gérant de la plateforme pour violation de la charte sur la vente de billets. Le règlement stipule que: tous les achats et reventes de billets doivent impérativement passer par la plateforme et les portails de billetteries de la FIFA. De plus, la revente des billets par des tiers, des agences non autorisées ou dans la rue est strictement interdite. Elle peut entraîner l’annulation pure et simple de billets sans aucun remboursement.

Au terme de tout, la FIFA est l’unique organisme qui dispose des aptitudes à pouvoir vendre les billets aux supporters. Tout contrevenant serait passible de poursuites judiciaires.

Daryl Asseko Ndong, Journaliste Stagiaire

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