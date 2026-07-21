Gabon : le gouvernement prépare un nouveau recensement des Gabonais économiquement faibles dès septembre

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Le gouvernement gabonais lancera en septembre 2026 le deuxième Recensement général des Gabonais économiquement faibles (GEF). Réuni le 21 juillet sous la présidence du vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, le comité interministériel a arrêté les grandes orientations de cette opération nationale, qui vise à actualiser les données sociales, éliminer les erreurs d’identification et améliorer le ciblage des politiques de protection sociale.

Le Gabon s’apprête à engager une nouvelle étape dans la modernisation de ses politiques sociales. Réunis à Libreville autour du vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, les membres du comité interministériel chargé du recensement des Gabonais économiquement faibles ont fait le point sur les préparatifs de cette vaste opération qui mobilisera plusieurs administrations, notamment les ministères des Affaires sociales, de la Planification, du Commerce et du Budget.

Les travaux préparatoires se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’août avant le déploiement des équipes sur le terrain en septembre. L’objectif est de disposer d’un fichier social actualisé permettant d’orienter plus efficacement les aides publiques vers les personnes qui en ont réellement besoin.

Fiabiliser le fichier des bénéficiaires des aides sociales

Pour les autorités, la qualité des politiques de protection sociale dépend directement de la fiabilité des données collectées. C’est pourquoi ce deuxième recensement poursuit trois objectifs majeurs : mettre à jour les informations contenues dans la base nationale, corriger les erreurs d’inclusion et d’exclusion constatées lors des précédentes campagnes et constituer un répertoire social présentant, selon les autorités, une « fiabilité irréprochable ».

« Il est impossible d’atteindre de meilleures politiques de protection sociale si, en amont, les données ne sont pas fiables », a rappelé Hermann Immongault, estimant que l’action publique doit répondre avec davantage de précision aux besoins réels des populations vulnérables.

Une consultation nationale sur la vulnérabilité sociale

La ministre de la Planification, Louise Pierrette Mvono, a précisé que les mois de juillet et d’août seront consacrés à l’élaboration des questionnaires, aux ajustements méthodologiques et à la coordination entre les différentes administrations. Le recensement s’appuiera notamment sur les données du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) ainsi que sur celles de la CNAMGS.

Au-delà de l’aspect statistique, le gouvernement souhaite faire de cette opération un véritable temps d’échange avec les citoyens. « Tous les Gabonais sont concernés par ce recensement parce que nous avons tous autour de nous des gens qui sont économiquement et socialement vulnérables », a souligné Louise Pierrette Mvono. Les autorités entendent ainsi recueillir les perceptions des populations sur les différentes formes de précarité afin d’alimenter les futures politiques publiques en matière de protection sociale et de lutte contre la pauvreté.