Coopération : manganèse, énergie, défense, l’axe Libreville-Paris au beau fixe 

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Le président de la République a effectué trois jours en France, dans le cadre d’une visite d’Etat, la première depuis le coup d’Etat d’août 2023, présentée comme le plus haut niveau protocolaire. Une attention accordée au symbole, et qui témoigne de la volonté des deux pays de consolider leurs liens d’amitié, dans un contexte africain marqué par un recul des intérêts français. Reçu le 20 juillet à l’Elysée, siège du pouvoir français, le chef de l’Etat a d’abord eu droit à un tête-à-tête avec son homologue Emmanuel Macron, avant d’être rejoints par leurs plus proches conseillers.

Au-delà de la solennité de l’événement, la visite d’Etat du président Oligui Nguema avait surtout une forte portée économique. En effet, le chef de l’Etat avait comme objectif de donner un coup d’accélérateur aux discussions autour de projets structurants. Parmi eux figure le projet hydroélectrique de Booué. Un projet d’engagement a été signé à cet effet entre le ministre Philippe Tonangoye et la vice-présidente d’EDF, Béatrice Buffon. Ce projet structurant constitue la colonne vertébrale d’une stratégie énergétique destinée à accompagner le développement des activités minières et portuaires du sud du pays.

Fléchissement concernant la transformation du manganèse

Autre dossier brûlant et non des moindres, la volonté du Gabon de transformer localement une partie de son manganèse. Libreville avait donné 2029 comme échéance à l’entreprise française Comilog pour débuter la transformation. À Paris, les parties se sont accordées sur un délai supplémentaire. Le protocole d’accord signé entre le ministre des Mines, Sosthène Nguema Nguema et la PDG d’Eramet, Christel Bories prévoit de moderniser le complexe métallurgique de Moanda et la construction d’une usine oxyde de manganèse d’ici 2031.

Le protocole signé prévoit une feuille de route définissant une méthode de travail. L’objectif à terme étant de développer des mécanismes susceptibles de créer de la valeur ajoutée au niveau local et des emplois massifs. Soulignons que les présidents Brice Clotaire Oligui Nguema et Emmanuel Macron ont également pris part à la signature d’une Lettre d’intention entre les ministres de la Défense des deux pays. Celle-ci est relative à la cession par la France du camp de Gaulle, désormais transformé en académie de protection de l’environnement et en école d’administration des Forces de défense. Le voyage de Paris trace un nouvel élan dans les relations franco-gabonaises, à un an de la présidentielle française.