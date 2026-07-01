Derniers articlesSOCIETE

Hôpital Egypto-Gabonaise : 1 661 consultations pour les cancers féminins en 2025

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 1 juillet 2026 à 20h06min
1 519 Temps de lecture 1 minute
Une vue de l'hôpital de la coopération Egypto-Gabonaise © D.R.
Ecouter l'article

L’Hôpital de la Coopération Egypto-Gabonaise continue de renforcer son engagement en faveur de la santé de la femme. Selon les données communiquées par l’établissement, l’unité de Consultation Pré-natale (CPN) a enregistré 1 661 consultations externes liées aux cancers féminins au cours de l’année 2025. Un chiffre qui traduit l’implication des équipes de la CPN qui contribue au renforcement de la prévention, du dépistage et de la prise en charge des patientes.

Au-delà de la performance de l’équipe médicale, ces 1 661 consultations témoignent également d’une évolution encourageante des comportements. En effet, de plus en plus de femmes acceptent de consulter, parfois avant même l’apparition de symptômes, conscientes que le dépistage précoce augmente considérablement les chances de guérison. Cette mobilisation mérite d’être saluée, car elle reflète une meilleure sensibilisation aux enjeux des cancers féminins, notamment ceux du col de l’utérus et du sein. En franchissant les portes des structures de santé, ces femmes contribuent à faire reculer les diagnostics tardifs, souvent synonymes de traitements plus lourds et de pronostics moins favorables.

Une mobilisation féminine à encourager davantage

L’exemple donné par ces nombreuses patientes doit inspirer l’ensemble de la population féminine. Et pour cause, la prévention reste l’arme la plus efficace contre les cancers féminins. Les campagnes de sensibilisation menées par les autorités sanitaires et les établissements hospitaliers portent progressivement leurs fruits.Toutefois, des efforts supplémentaires demeurent nécessaires pour atteindre les femmes vivant dans les zones les plus éloignées ou celles qui hésitent encore à consulter. Informer, rassurer et faciliter l’accès aux services de dépistage sont autant de leviers indispensables pour améliorer les indicateurs de santé publique.

L’Hôpital de la Coopération Egypto-Gabonaise confirme ainsi son rôle de structure de référence dans la prise en charge de la santé des femmes. En valorisant les performances de son unité de Consultation Pré-natale, la Direction met également en avant l’importance du travail collectif entre soignants et patientes. Les 1 661 consultations enregistrées en 2025 ne représentent pas seulement une statistique, elles illustrent une prise de conscience grandissante et une volonté des femmes de protéger leur santé. Cette dynamique doit être consolidée afin que le dépistage régulier devienne un réflexe pour toutes, contribuant ainsi à réduire durablement le poids des cancers féminins au Gabon.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 1 juillet 2026 à 20h06min
1 519 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Samu social Gabonais : 40 tonnes de médicaments reçus pour les nécessiteux

1 juillet 2026 à 18h29min

Francophonie : Grand oral à Paris pour les quatre candidats au secrétariat général

1 juillet 2026 à 18h22min

Gabon : le Sénat appelle le gouvernement à « la transmission égalitaire des textes »

1 juillet 2026 à 17h41min

Données personnelles : face aux dérives des administrations, l’APDPVP hausse le ton

1 juillet 2026 à 17h36min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 19H30 du 01 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 01 Juillet 2026
[#Reportage] Gabon : dix officiers généraux reçoivent leurs attributs 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : dix officiers généraux reçoivent leurs attributs
[#Reportage] PLFR 2026 : la Présidence voit ses investissements réduits de près de 39 milliards FCFA 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] PLFR 2026 : la Présidence voit ses investissements réduits de près de 39 milliards FCFA
[#Reportage] Gabon : Oligui Nguema veut accélérer la digitalisation du secteur santé 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : Oligui Nguema veut accélérer la digitalisation du secteur santé
[#Reportage] Assemblée nationale : tout texte gouvernemental non conforme sera bloqué 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Assemblée nationale : tout texte gouvernemental non conforme sera bloqué
[#Reportage] Gabon : rencontre entre Oligui Nguema et les techniciens de la SEEG 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : rencontre entre Oligui Nguema et les techniciens de la SEEG
S'abonner
Bouton retour en haut de la page