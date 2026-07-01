Hôpital Egypto-Gabonaise : 1 661 consultations pour les cancers féminins en 2025

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L’Hôpital de la Coopération Egypto-Gabonaise continue de renforcer son engagement en faveur de la santé de la femme. Selon les données communiquées par l’établissement, l’unité de Consultation Pré-natale (CPN) a enregistré 1 661 consultations externes liées aux cancers féminins au cours de l’année 2025. Un chiffre qui traduit l’implication des équipes de la CPN qui contribue au renforcement de la prévention, du dépistage et de la prise en charge des patientes.

Au-delà de la performance de l’équipe médicale, ces 1 661 consultations témoignent également d’une évolution encourageante des comportements. En effet, de plus en plus de femmes acceptent de consulter, parfois avant même l’apparition de symptômes, conscientes que le dépistage précoce augmente considérablement les chances de guérison. Cette mobilisation mérite d’être saluée, car elle reflète une meilleure sensibilisation aux enjeux des cancers féminins, notamment ceux du col de l’utérus et du sein. En franchissant les portes des structures de santé, ces femmes contribuent à faire reculer les diagnostics tardifs, souvent synonymes de traitements plus lourds et de pronostics moins favorables.

Une mobilisation féminine à encourager davantage

L’exemple donné par ces nombreuses patientes doit inspirer l’ensemble de la population féminine. Et pour cause, la prévention reste l’arme la plus efficace contre les cancers féminins. Les campagnes de sensibilisation menées par les autorités sanitaires et les établissements hospitaliers portent progressivement leurs fruits.Toutefois, des efforts supplémentaires demeurent nécessaires pour atteindre les femmes vivant dans les zones les plus éloignées ou celles qui hésitent encore à consulter. Informer, rassurer et faciliter l’accès aux services de dépistage sont autant de leviers indispensables pour améliorer les indicateurs de santé publique.

L’Hôpital de la Coopération Egypto-Gabonaise confirme ainsi son rôle de structure de référence dans la prise en charge de la santé des femmes. En valorisant les performances de son unité de Consultation Pré-natale, la Direction met également en avant l’importance du travail collectif entre soignants et patientes. Les 1 661 consultations enregistrées en 2025 ne représentent pas seulement une statistique, elles illustrent une prise de conscience grandissante et une volonté des femmes de protéger leur santé. Cette dynamique doit être consolidée afin que le dépistage régulier devienne un réflexe pour toutes, contribuant ainsi à réduire durablement le poids des cancers féminins au Gabon.