Hôpital Egypto-Gabonaise : dépistage, sensibilisation et conseils médicaux gratuits le 5 juin prochain 

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L’Hôpital de la Coopération Egypto-Gabonaise (HCEG) situé dans le 5ème arrondissement de Libreville organise le vendredi 5 juin prochain, une journée portes ouvertes à son siège situé au quartier Beauséjour. Cette initiative vise à rapprocher davantage les populations des services de santé tout en mettant en lumière le rôle essentiel joué par les équipes médicales dans la prise en charge des patients. L’entrée sera libre et ouverte à tous, afin de permettre à chacun de découvrir les différentes prestations offertes par la structure sanitaire.

A l’occasion du premier anniversaire de l’Unité des urgences de la structure hospitalière, qui se tiendra de 8h à 15h les visiteurs bénéficieront gratuitement de plusieurs services de prévention. Les équipes médicales procéderont notamment au dépistage du VIH, du diabète, de l’hépatite ainsi que de l’hypertension artérielle. Occasion pour les participants de connaître leur état de santé et, si nécessaire, d’être orientés vers une prise en charge adaptée. Quand on sait que les maladies chroniques et infectieuses continuent de représenter un défi majeur pour les systèmes de santé, les organisateurs souhaitent encourager la population à adopter le réflexe du dépistage précoce.

Mieux comprendre les urgences médicales

Au-delà des consultations et dépistages, cette journée portes ouvertes comportera plusieurs séances de sensibilisation. Les professionnels de santé expliqueront notamment ce qu’est une urgence médicale, les situations nécessitant une intervention rapide et les comportements à adopter avant l’arrivée des secours. Également, une présentation détaillée du fonctionnement de l’Unité des urgences permettra aux visiteurs de mieux comprendre les missions de ce service stratégique, créé pour répondre efficacement aux situations critiques et sauver des vies.

De plus, des séances d’échanges consacrées à la prévention des infections sexuellement transmissibles (IST/MS) et de conseils médicaux personnalisés seront également proposés afin d’aider chacun à mieux préserver sa santé au quotidien. À travers cette initiative, l’Hôpital de la Coopération Egypto-Gabonaise réaffirme son engagement en faveur de la prévention, de l’éducation sanitaire et de l’amélioration de l’accès à l’information médicale. Les organisateurs invitent ainsi les populations à venir nombreuses prendre part à cette journée placée sous le signe de la santé, de la proximité et du partage des connaissances.