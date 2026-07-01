A La UneDerniers articlesSOCIETE

Samu social Gabonais : 40 tonnes de médicaments reçus pour les nécessiteux

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 1 juillet 2026 à 18h29min
1 543 Temps de lecture 1 minute
Photo de famille à l'issue du dépotage du contenir de médicaments au Samu social gabonais © D.R
Ecouter l'article

Le Dr. Wenceslas Yaba, Coordinateur général du Service d’aide médicale urgente (Samu) social gabonais a réceptionné, le mardi 30 juin 2026, une importante cargaison de 27 palettes de produits de santé, représentant un total de 40 tonnes de médicaments. Un don en provenance de la France issu des partenariats tissés par son premier partenaire à l’international, notamment avec Transfert d’urgence de l’industrie pharmaceutique (Tulipe) qui vise à soulager des milliers de personnes vivant au Gabon, économiquement faibles et victimes d’exclusion sanitaire et sociale comme les 34,5 % de gabonais vivant avec 500 fcfa environ par jour soit 855000 personnes.

C’est un arrivage de grande envergure accueilli en personne par le Dr Wenceslas Yaba, coordinateur général de la structure. Dès 21h30 et jusqu’au cœur de la nuit, les équipes ont retroussé leurs manches pour procéder au dépotage du conteneur, prêtes à distribuer ces soins essentiels. Une dotation qui vient concrétiser la politique sociale du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema qui rappelait que la disponibilité des produits de santé est « une obligation de l’État, pas une option ».

Le Samu social gabonais, le nec plus ultra de l’humanitaire en Afrique noire !

Parmi les principales molécules désormais accessibles gratuitement, on retrouve des antibiotiques notamment Cefixime, Bactox, Érythromycine ou encore des médicaments contre les dermatoses appelées communément grati grata à savoir Daktarin, Flamigel, À cela s’ajoutent des anti-inflammatoires dont prednisolone, des antalgiques rares comme Tylenol, ainsi que des traitements cardio-vasculaires tels Simvastatine. La disponibilité de ces médicaments à distribuer gratuitement révèle le rôle titanesque du Samu Social Gabonais.

Fondé en 2017 par le Dr. Wenceslas Yaba, cet organisme est devenu le premier filet de sécurité sanitaire du pays. En neuf ans d’existence, la structure a réalisé 1.850.000 prises en charge médicales gratuites à travers le territoire dont 1.375.000 personnes distinctes. Et ce, grâce à son réseau de cliniques mobiles et ses 19 antennes fixes. Pour les familles précarisées, cette gratuité totale de la consultation jusqu’au traitement est une bouée de sauvetage. « Ne vous étonnez pas si en cette saison séche nous irradions le territoire », a d’ores et déjà annoncé son coordinateur général.

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 1 juillet 2026 à 18h29min
1 543 Temps de lecture 1 minute
Photo de Lyonnel Mbeng Essone

Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

Articles similaires

Hôpital Egypto-Gabonaise : 1 661 consultations pour les cancers féminins en 2025

1 juillet 2026 à 20h06min

Francophonie : Grand oral à Paris pour les quatre candidats au secrétariat général

1 juillet 2026 à 18h22min

Données personnelles : face aux dérives des administrations, l’APDPVP hausse le ton

1 juillet 2026 à 17h36min

Gabon : le gouvernement accélère les préparatifs des festivités d’août

1 juillet 2026 à 16h50min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 19H30 du 01 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 19H30 du 01 Juillet 2026
[#Reportage] Gabon : dix officiers généraux reçoivent leurs attributs 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : dix officiers généraux reçoivent leurs attributs
[#Reportage] PLFR 2026 : la Présidence voit ses investissements réduits de près de 39 milliards FCFA 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] PLFR 2026 : la Présidence voit ses investissements réduits de près de 39 milliards FCFA
[#Reportage] Gabon : Oligui Nguema veut accélérer la digitalisation du secteur santé 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : Oligui Nguema veut accélérer la digitalisation du secteur santé
[#Reportage] Assemblée nationale : tout texte gouvernemental non conforme sera bloqué 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Assemblée nationale : tout texte gouvernemental non conforme sera bloqué
[#Reportage] Gabon : rencontre entre Oligui Nguema et les techniciens de la SEEG 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : rencontre entre Oligui Nguema et les techniciens de la SEEG
S'abonner
Bouton retour en haut de la page