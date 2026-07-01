Samu social Gabonais : 40 tonnes de médicaments reçus pour les nécessiteux

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Le Dr. Wenceslas Yaba, Coordinateur général du Service d’aide médicale urgente (Samu) social gabonais a réceptionné, le mardi 30 juin 2026, une importante cargaison de 27 palettes de produits de santé, représentant un total de 40 tonnes de médicaments. Un don en provenance de la France issu des partenariats tissés par son premier partenaire à l’international, notamment avec Transfert d’urgence de l’industrie pharmaceutique (Tulipe) qui vise à soulager des milliers de personnes vivant au Gabon, économiquement faibles et victimes d’exclusion sanitaire et sociale comme les 34,5 % de gabonais vivant avec 500 fcfa environ par jour soit 855000 personnes.

C’est un arrivage de grande envergure accueilli en personne par le Dr Wenceslas Yaba, coordinateur général de la structure. Dès 21h30 et jusqu’au cœur de la nuit, les équipes ont retroussé leurs manches pour procéder au dépotage du conteneur, prêtes à distribuer ces soins essentiels. Une dotation qui vient concrétiser la politique sociale du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema qui rappelait que la disponibilité des produits de santé est « une obligation de l’État, pas une option ».

Le Samu social gabonais, le nec plus ultra de l’humanitaire en Afrique noire !

Parmi les principales molécules désormais accessibles gratuitement, on retrouve des antibiotiques notamment Cefixime, Bactox, Érythromycine ou encore des médicaments contre les dermatoses appelées communément grati grata à savoir Daktarin, Flamigel, À cela s’ajoutent des anti-inflammatoires dont prednisolone, des antalgiques rares comme Tylenol, ainsi que des traitements cardio-vasculaires tels Simvastatine. La disponibilité de ces médicaments à distribuer gratuitement révèle le rôle titanesque du Samu Social Gabonais.

Fondé en 2017 par le Dr. Wenceslas Yaba, cet organisme est devenu le premier filet de sécurité sanitaire du pays. En neuf ans d’existence, la structure a réalisé 1.850.000 prises en charge médicales gratuites à travers le territoire dont 1.375.000 personnes distinctes. Et ce, grâce à son réseau de cliniques mobiles et ses 19 antennes fixes. Pour les familles précarisées, cette gratuité totale de la consultation jusqu’au traitement est une bouée de sauvetage. « Ne vous étonnez pas si en cette saison séche nous irradions le territoire », a d’ores et déjà annoncé son coordinateur général.