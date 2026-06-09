Gabon : Stéphane Rinimba Moudouté-Bell porte la voix de la RSE africaine à Abidjan

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À la veille de l’ouverture de la 10e édition de l’African Business & Social Responsibility Forum (ABSRF), prévue le 10 juin 2026 à Abidjan, le Gabonais Stéphane Rinimba Moudouté-Bell a été reçu au siège de la Banque africaine de développement (BAD). Une rencontre de haut niveau qui confirme le rayonnement continental de cet acteur engagé de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), dont l’action contribue à faire émerger une vision plus inclusive du développement en Afrique.

Alors que les enjeux sociaux, environnementaux et économiques occupent une place croissante dans les stratégies de développement du continent, l’African Business & Social Responsibility Forum s’est progressivement imposé comme la principale plateforme africaine d’échanges consacrée à la RSE et aux Objectifs de développement durable (ODD). Depuis sa création en 2017 par le cabinet Latitude Monde, plus de 1 000 entreprises africaines y ont participé.

Un Gabonais qui fait rayonner son pays sur le continent

À la veille de cette édition anniversaire, Stéphane Rinimba Moudouté-Bell, commissaire général du forum et président de Latitude Monde, a été reçu par le président du Groupe de la Banque africaine de développement, le Dr Sidi Ould Tah, en présence de l’ancienne présidente de la République de Maurice, Ameenah Gurib-Fakim. « L’opportunité m’a été offerte de présenter à ces personnalités les enjeux majeurs de la 10e édition de l’African Business and Social Responsibility Forum », a indiqué Stéphane Rinimba Moudouté-Bell à l’issue de cette rencontre.

À cette occasion, le « Forum 10 Years Award » a été décerné au Dr Sidi Ould Tah pour son rôle dans le développement de cette plateforme devenue une référence continentale. Au-delà de l’événement lui-même, le parcours de Stéphane Rinimba Moudouté-Bell illustre la capacité des compétences gabonaises à influencer les grands débats africains. En portant la question de la responsabilité sociétale des entreprises au plus haut niveau, il contribue à promouvoir un modèle de développement où la performance économique s’accompagne d’un impact social concret.

La RSE, un levier pour les populations et les États

Pour le Gabon, les enjeux sont particulièrement importants. Une application rigoureuse des principes de la RSE pourrait favoriser une meilleure redistribution des retombées économiques, renforcer l’accès des populations aux services essentiels, améliorer l’employabilité des jeunes et soutenir les politiques publiques de développement. Dans cette perspective, la RSE apparaît comme un complément stratégique à l’action gouvernementale. Lorsqu’elle est pleinement intégrée par les entreprises, elle contribue à réduire les fractures sociales tout en renforçant l’acceptabilité des investissements et la confiance entre les populations, les entreprises et l’État.

À travers cette 10e édition de l’ABSRF, qui s’ouvre ce mercredi à Abidjan, c’est donc aussi une certaine vision du développement africain qui sera débattue : celle d’une croissance plus responsable, plus inclusive et davantage tournée vers l’amélioration des conditions de vie des populations.