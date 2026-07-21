Transgabonais : la SETRAG décroche environ 204,6 milliards de FCFA pour accélérer la modernisation du réseau ferroviaire

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La Société d’exploitation du Transgabonais (SETRAG) vient de franchir une nouvelle étape dans la modernisation du principal réseau ferroviaire gabonais. Proparco et la Société financière internationale (SFI-IFC) ont signé, le 20 juillet 2026 à Paris, un accord de financement de 312 millions d’euros soit environ 204,6 milliards de FCFA destiné à poursuivre le Programme de modernisation et de sécurisation (PMS) de la ligne Owendo-Franceville. Un investissement stratégique qui vise à renforcer la sécurité, la capacité et la fiabilité d’une infrastructure qui contribue à près de 20 % du PIB national.

Le Transgabonais poursuit sa mue. Après plusieurs années de travaux engagés dans le cadre du Programme de modernisation et de sécurisation (PMS), la SETRAG bénéficie d’un nouveau soutien financier d’envergure pour poursuivre le renouvellement de cette infrastructure essentielle au développement économique du Gabon. L’accord signé entre Proparco, la Société financière internationale (SFI) et la SETRAG mobilise 312 millions d’euros environ 204,6 milliards de FCFA, dont 147,6 milliards de FCFA de nouveaux financements et 57 milliards de FCFA destinés au refinancement des phases précédentes.

Cette opération bénéficie également de l’appui des actionnaires de la SETRAG, Eramet Comilog (51 %), Meridiam (40 %) et l’État gabonais (9 %), et vient compléter les financements déjà accordés à l’État gabonais par l’Agence française de développement (AFD) et l’Union européenne pour les travaux relevant de sa responsabilité.

Un programme qui transforme progressivement le Transgabonais

Cette troisième phase du PMS concerne la poursuite du renouvellement des 648 kilomètres de voie ferrée reliant Owendo à Franceville, ainsi que la modernisation des infrastructures ferroviaires, de la signalisation et des équipements destinés à améliorer la sécurité et les performances du réseau.

Les premiers résultats du programme sont déjà visibles. Depuis son lancement, 457 kilomètres de voies ont été renouvelés avec des traverses en béton, tandis que 186 kilomètres sont désormais équipés de rails de 60 kilogrammes, offrant une meilleure résistance aux charges transportées et une plus grande durabilité de l’infrastructure.

Cette modernisation doit permettre d’accroître la capacité du réseau, d’améliorer la ponctualité des trains et de diversifier les usages du Transgabonais, au-delà du seul transport minier, en renforçant également le transport de voyageurs et de marchandises.

Une infrastructure au cœur de l’économie gabonaise

Le Transgabonais demeure aujourd’hui l’une des infrastructures les plus stratégiques du pays. Dans plusieurs provinces, il constitue le seul moyen de transport fiable pour des populations vivant dans des zones où les alternatives routières restent limitées.

Au-delà de sa mission de service public, la ligne joue un rôle déterminant dans l’économie nationale. Selon les partenaires du projet, elle contribue à près de 20 % du produit intérieur brut (PIB) du Gabon et assure l’acheminement du manganèse extrait par la Comilog, dont le Gabon figure parmi les principaux producteurs mondiaux. Ce minerai est aujourd’hui considéré comme une ressource critique pour les industries liées à la transition énergétique.

Dans ce contexte, la sécurisation du réseau apparaît comme un enjeu aussi bien économique que logistique, tant pour les opérateurs industriels que pour les populations desservies.

Un partenariat international pour soutenir les ambitions du Gabon

Pour Françoise Lombard, directrice générale de Proparco, ce financement illustre la capacité des institutions de développement à accompagner des infrastructures structurantes. « La signature de cet accord de financement marque l’aboutissement d’un travail de fond conduit avec l’ensemble des parties prenantes… En s’engageant aux côtés de la SFI pour financer la modernisation du Transgabonais, Proparco démontre la capacité du groupe AFD à mobiliser des financements conjoints au service d’infrastructures de développement durables », a-t-elle déclaré.

Même analyse du côté de la Société financière internationale. Son vice-président pour l’Afrique, Ethiopis Tafara, estime que « des infrastructures de transport fiables sont essentielles au développement du secteur privé, à la compétitivité régionale et à la création d’emplois », soulignant que cet investissement contribuera à renforcer les chaînes d’approvisionnement et la diversification économique du Gabon.

Pour le directeur général de la SETRAG, Christian Magni, cette opération traduit la confiance des bailleurs envers l’entreprise. « Nous disposons désormais des moyens d’intensifier la sécurisation et la modernisation complète du réseau du Transgabonais, pour en faire une référence logistique en Afrique centrale et un levier de développement durable au service des populations et de l’économie nationale », a-t-il affirmé.

Au-delà du financement lui-même, cette nouvelle étape confirme l’importance stratégique accordée au Transgabonais, appelé à demeurer l’un des principaux leviers de compétitivité, de désenclavement et de diversification économique du Gabon au cours des prochaines années.