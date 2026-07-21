Gouvernance mondiale de l’IA : le plaidoyer de Xi Jinping pour une technologie équitable

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C’est dans le cadre prestigieux de The Grand Halls à Shanghai, au bord du fleuve Huangpu, que s’est ouverte la Conférence mondiale sur l’IA 2026. Réunissant chefs d’État, dirigeants d’organisations internationales et experts, l’événement a été marqué par une intervention majeure du président chinois Xi Jinping. Intitulé « Bâtir ensemble un système de gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle juste et équitable », son discours d’ouverture a posé les jalons d’une coopération internationale repensée face aux algorithmes.

Constatant la vitesse inédite des révolutions technologiques actuelles, le chef d’État chinois a interrogé l’assistance sur la coexistence future entre l’humain et les machines pensantes. Pour éviter la creuse de nouveaux fossés, Pékin propose une feuille de route axée sur quatre principes fondamentaux notamment stimuler le partage des connaissances pour moderniser tous les secteurs économiques; mettre en place des cadres réglementaires stricts afin que l’IA reste toujours sous contrôle humain, tout en dénonçant l’usage abusif du concept de « sécurité nationale ».

Il s’agira aussi de façonner les algorithmes à partir des valeurs communes de l’humanité pour favoriser l’harmonie des civilisations et d’établir un cadre mondial unifié qui soutient le Sud global et réduit la fracture numérique.

Shanghai, berceau d’une nouvelle organisation internationale

Soulignant que la Chine a déjà développé une économie intelligente pesant plus de 1 000 milliards de yuans, Xi Jinping a rappelé l’engagement de son pays en tant que fournisseur de biens publics mondiaux. Premier jalon d’envergure : la création officielle à Shanghai de l’Organisation mondiale de la coopération en matière d’IA.

Pour concrétiser cette ambition, la Chine s’engage dans les cinq ans à venir à former 5 000 spécialistes issus de pays en développement. Elle déploiera également des centres de coopération avec des organismes régionaux clés (ASEAN, Union africaine, BRICS) et étendra le système d’alerte météorologique MAZU, propulsé par l’IA, à 30 nations.

Un consensus international autour de l’urgence d’un cadre commun

Les dirigeants présents, à l’instar du Secrétaire général des Nations Unies António Guterres et des représentants kazakh, cambodgien et thaïlandais, ont salué l’initiative chinoise. Tous se sont accordés sur la nécessité d’une gestion collective et solidaire de ces technologies émergentes, concrétisée par la publication d’une déclaration finale commune.