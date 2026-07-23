Gabon : Libreville et le FMI préparent les contours d’un futur programme économique

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Le Vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a reçu une mission du Fonds monétaire international (FMI) conduite par son administrateur Régis Olivier N’Sondé. Les échanges ont porté sur l’évolution de la coopération entre le Gabon et l’institution financière, ainsi que sur les réformes devant ouvrir la voie à un nouveau programme économique attendu d’ici la fin de l’année 2026.

Le dialogue entre le Gabon et le Fonds monétaire international (FMI) se poursuit. Ce jeudi, le Vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, s’est entretenu avec une délégation de l’institution de Bretton Woods conduite par son administrateur, Régis Olivier N’Sondé. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations régulières entre les autorités gabonaises et le FMI, alors que les deux parties travaillent à la préparation d’un nouveau programme de coopération économique.

Les discussions ont principalement porté sur l’état d’avancement des réformes engagées par le gouvernement, les perspectives macroéconomiques du pays ainsi que les conditions nécessaires à la conclusion d’un accord avant la fin de l’année 2026.

Le FMI salue les réformes engagées par le Gabon

À l’issue de l’audience, Régis Olivier N’Sondé a souligné les progrès réalisés par les autorités gabonaises, conformément aux orientations fixées par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. « Nous avons échangé sur les relations entre le Gabon et le Fonds monétaire international, d’autant plus que des efforts sont en train d’être entrepris conformément à la volonté du Chef de l’État », a déclaré le représentant du FMI.

L’institution internationale s’est notamment félicitée de l’audit de la dette publique engagé par le gouvernement gabonais, considérant cette démarche comme un signal positif en faveur d’une gestion plus transparente des finances publiques. Le FMI a également insisté sur la nécessité de conduire ce processus dans le respect des principes de transparence et de bonne gouvernance, des éléments jugés indispensables pour renforcer la crédibilité économique du pays.

Une loi de finances rectificative jugée cohérente

La mission du FMI a par ailleurs salué les orientations retenues dans la loi de finances rectificative 2026. Selon Régis Olivier N’Sondé, ce texte traduit une volonté de rationaliser les dépenses publiques tout en préservant les investissements structurants et les dépenses sociales. « Il y a un dialogue permanent entre les autorités gabonaises et les services techniques du FMI en vue de l’évaluation de la situation macroéconomique et de préparer un paquet de réformes qui pourrait faire l’objet d’une discussion en vue d’un programme d’ici la fin de l’année 2026 », a-t-il précisé.

Le représentant du FMI a également assuré avoir été rassuré par les engagements pris par le gouvernement gabonais, estimant que les efforts engagés sont « palpables » et que les discussions évoluent dans un climat de confiance.

Un programme construit autour des priorités du Gabon

Pour Hermann Immongault, les négociations en cours doivent avant tout servir les ambitions nationales. Le Vice-président du gouvernement a rappelé que le futur programme ne saurait être perçu comme un programme imposé par le FMI, mais bien comme un instrument au service des priorités définies par les autorités gabonaises.

« Ce n’est pas le programme du FMI, c’est le programme des États. Il doit correspondre aux priorités des États. Dans le cas du Gabon, ces priorités sont celles du Plan national de croissance et de développement (PNCD), sur lequel le Chef de l’État s’est engagé devant les Gabonais », a-t-il affirmé.

Le responsable gouvernemental a également reconnu que le FMI attend une plus grande fluidité dans la transmission des données économiques et budgétaires. À cet égard, il a assuré que les administrations concernées sont pleinement mobilisées afin d’accélérer la production des informations nécessaires aux travaux techniques. « Nous travaillons sur une trajectoire budgétaire la plus réaliste, la plus soutenable et la plus compatible avec le cadre de la première année du futur programme que nous allons conclure avec le FMI », a-t-il expliqué.

### Consolider la confiance pour accompagner la transformation économique

Au-delà des aspects strictement financiers, cette rencontre traduit la volonté du gouvernement de maintenir un dialogue étroit avec ses partenaires techniques et financiers afin d’accompagner les réformes engagées.

Hermann Immongault a d’ailleurs sollicité l’appui du bureau de l’administrateur du FMI pour poursuivre cette dynamique de concertation. « Nous attendons de votre bureau un appui pour continuer à faciliter le dialogue avec le FMI. Depuis l’entretien entre le Chef de l’État et la Directrice générale du FMI jusqu’à ce jour, des progrès notables ont été observés. Il s’agit désormais de maintenir la cadence », a-t-il déclaré.

Alors que le Gabon poursuit son ambition de restaurer durablement ses équilibres macroéconomiques et de financer les priorités du Plan national de croissance et de développement 2026-2030, les prochains mois seront déterminants pour aboutir à un accord susceptible de renforcer la stabilité financière du pays et de soutenir sa stratégie de transformation économique.