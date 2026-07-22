Gabon : entre déficit record et euro-obligations, la loi de finances rectificative inquiète les marchés

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Le budget rectificatif pour l’année 2024 marque indubitablement un virage financier audacieux. Promulgué le 17 juillet 2026 par le président de La République Brice Clotaire Oligui Nguema, ce texte prévoit une nette accentuation du déficit public et autorise une levée de fonds allant jusqu’à 1,5 milliard de dollars soit 855 milliards de francs CFA sur les marchés internationaux. Cette stratégie de financement, qui intervient alors que les recettes globales ont été révisées à la baisse de 22 %, risque, selon l’analyse du média Zone Bourse, de compliquer sérieusement le dialogue avec le Fonds monétaire international (FMI).

Le nouveau cadrage financier met en lumière un besoin de financement global grimpant à 915,6 milliards de francs CFA, soit une hausse d’environ 13 % par rapport aux projections initiales de décembre. Pour combler ce fossé, Libreville compte associer à son futur eurobond une émission de 424,9 milliards de francs CFA de bons du Trésor sur le marché régional.

Ces arbitrages surviennent dans un contexte économique fragilisé par des années d’instabilité et par la fonte des réserves de change du pays. Alors que le Gabon a officiellement sollicité l’appui du FMI en mars dernier, plusieurs experts doutent désormais de la concrétisation rapide d’un accord. Pour Kevin Daly, gestionnaire chez Aberdeen Investments, l’alourdissement du déficit et le recours à l’emprunt international repoussent la perspective d’un programme multilatéral, au mieux à la fin de l’année, voire à 2027.

Réaction brutale sur les marchés obligataires

La publication de ce budget révisé a immédiatement fait tanguer la dette souveraine gabonaise. Les obligations d’État ont enregistré des replis significatifs sur toutes les échéances, à l’image des titres arrivant à terme en 2031 et 2029, qui ont perdu plus d’un centime lors des transactions.

Les analystes pointent du doigt une substitution risquée du soutien institutionnel par des crédits de marché plus coûteux. Nicholas Sauer, gestionnaire de portefeuille chez Robeco, estime que cette orientation laisse de côté l’assistance du FMI, pourtant cruciale pour l’ensemble de la zone CEMAC.

L’ombre d’une dette dissimulée

L’inquiétude des investisseurs est d’autant plus vive que le pays attend les conclusions d’un audit approfondi sur sa dette publique couvrant la période 2016-2024. Destinée à traquer les passifs non divulgués et les projets fantômes, cette expertise pourrait mettre au jour de nouveaux engagements financiers.

Avec un taux d’endettement dépassant déjà la barre des 70 % du PIB, la moindre mauvaise surprise budgétaire risquerait de faire basculer les finances publiques gabonaises dans une zone d’extrême vulnérabilité.