Journée mondiale de l’environnement : quand les déchets deviennent des œuvres d’art pour sensibiliser 

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À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le Fonds de Préservation de la Biodiversité au Gabon (FPBG), en partenariat avec la Façade Maritime du Champ Triomphal (FMCT) a organisé à Libreville les 5 et 6 juin derniers deux journées de sensibilisation consacrées à la protection de l’environnement. Soutenue par plusieurs partenaires, dont AFG Bank Gabon, cette initiative s’inscrit dans une dynamique visant à renforcer l’éducation environnementale et l’engagement citoyen des jeunes générations.

La première journée, organisée le 5 juin, a réuni des enfants âgés de 8 à 12 ans autour d’activités pédagogiques consacrées à la protection des écosystèmes marins. Après une présentation des missions du FPBG, les participants ont assisté à la projection d’un documentaire réalisé par Dark & Co avant de prendre part à une marche éducative sur la façade maritime du Champ Triomphal. Cette immersion leur a permis de mieux comprendre le cycle de vie des tortues marines ainsi que les nombreuses menaces qui pèsent sur leur survie. La journée s’est achevée par une séance de plantation d’arbres, symbole de leur engagement en faveur de la préservation de l’environnement.

Des créations artistiques pour dénoncer la pollution

Le 6 juin, place à la créativité avec un concours d’œuvres d’art réalisées à partir de déchets recyclables. Cinq établissements scolaires étaient en compétition : l’Institut Immaculée Conception, le Lycée Mbele, le Lycée National Léon Mba, le Lycée Michel Dirat et le Lycée Privé Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus. À travers leurs créations, les élèves ont mis en lumière les conséquences de la pollution sur les écosystèmes tout en proposant des solutions et des messages de sensibilisation en faveur de la réduction des déchets et de la protection de l’environnement.

Un agent d’AFG en présentation © D.R.

À l’issue des délibérations du jury, le Lycée National Léon Mba et le Lycée Privé Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus ont respectivement décroché les deuxième et troisième places. L’Institut Immaculée Conception a remporté le premier prix grâce à son projet intitulé « SOS », consacré aux conséquences de la pollution sur les tortues marines, les baleines et les étoiles de mer.

Un engagement concret en faveur du développement durable

À travers son soutien à cette initiative, AFG Bank Gabon réaffirme son engagement en faveur de la préservation de l’environnement et du développement durable. Convaincue que les enjeux climatiques et environnementaux doivent désormais occuper une place centrale dans les stratégies de développement, l’institution bancaire défend une vision à long terme fondée sur l’impact positif. Son accompagnement de projets à forte valeur environnementale traduit sa volonté de contribuer concrètement à la protection des écosystèmes et d’encourager les initiatives citoyennes capables de répondre aux défis écologiques contemporains.