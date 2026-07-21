BGFI Holding : Henri-Claude Oyima explique les dessous d’une entrée en Bourse historique

Ecouter l'article

Dans un éditorial publié à l’occasion du classement des 40 premières banques africaines, publié par nos confrères de Financialafrik.com, le président-directeur général du Groupe BGFIBank, Henri-Claude Oyima, revient sur les enjeux de l’introduction en Bourse de BGFI Holding Corporation. Au-delà de la levée de 45,3 milliards de FCFA, le banquier y voit le symbole d’une nouvelle étape pour le secteur bancaire africain, fondée sur la transparence, la gouvernance et la mobilisation de l’épargne du continent.

L’introduction en Bourse de BGFI Holding Corporation, réalisée le 7 mai 2026 sur la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC), ne constitue pas seulement une opération financière. Pour Henri-Claude Oyima, elle traduit une transformation profonde de la finance africaine et du rôle que les banques devront désormais jouer dans le financement des économies du continent. Dans un éditorial, le dirigeant rappelle que l’opération a permis de lever plus de 45 milliards de FCFA auprès de 7 601 investisseurs issus de 24 pays, dont 71,3 % sont des personnes physiques. Un résultat qu’il considère comme la démonstration du potentiel de l’épargne africaine lorsque les investisseurs disposent d’un cadre de confiance.

Une cotation pensée comme un engagement de gouvernance

Henri-Claude Oyima estime que la décision d’introduire BGFI Holding en Bourse répond avant tout à un choix stratégique plutôt qu’à un simple besoin de financement. Selon lui, un groupe bancaire dispose de plusieurs mécanismes pour renforcer ses fonds propres, mais la cotation impose un niveau d’exigence supplémentaire en matière de gouvernance, de transparence financière et de communication avec les investisseurs.

Cette démarche intervient également dans un contexte réglementaire plus exigeant. La décision de la COBAC de porter le capital social minimum des banques de 10 à 25 milliards de FCFA oblige désormais les établissements de crédit à renforcer leur solidité financière. Pour le dirigeant, cette évolution confirme que les banques africaines doivent anticiper les mutations du secteur plutôt que les subir.

L’épargne africaine et les marchés de capitaux au cœur de la transformation

L’autre enseignement majeur de cette introduction en Bourse réside, selon Henri-Claude Oyima, dans la forte mobilisation des investisseurs africains. Il souligne que 98,7 % des fonds collectés proviennent du continent, avec une participation importante du Gabon, du Cameroun, du Congo et de la Guinée équatoriale. Pour le président du Groupe BGFIBank, cette performance démontre que l’Afrique ne souffre pas d’un déficit d’épargne, mais plutôt d’un manque de véhicules d’investissement crédibles capables d’orienter ces ressources vers le financement de l’économie.

À l’heure où les besoins de financement des infrastructures, de la transition énergétique, des PME et de l’industrialisation ne cessent de croître, Henri-Claude Oyima estime que les marchés financiers seront appelés à jouer un rôle de plus en plus déterminant. Selon lui, les banques africaines qui réussiront seront celles capables d’allier solidité financière, innovation, gouvernance exemplaire et confiance des investisseurs. Dans cette perspective, l’introduction en Bourse de BGFI Holding apparaît moins comme l’aboutissement d’un parcours que comme l’illustration d’une nouvelle phase du développement du secteur bancaire africain.