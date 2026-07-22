Gabon : validation de la stratégie nationale pour la biodiversité

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Ce mardi 21 juillet 2026, le secrétaire général du ministère des Eaux et Forêts et de l’Environnement, Delphin Mapaga, a présidé la clôture de l’atelier national consacré à la Stratégie et au Plan d’action nationaux pour la biodiversité (SPANB). Cette cérémonie marque l’aboutissement d’un processus intensif de concertation visant à doter le pays d’un cadre d’action renouvelé.

Loin d’être un simple document théorique, la SPANB a été pensée comme un guide opérationnel pour l’avenir. Lors de son allocution de clôture, Delphin Mapaga a qualifié ce texte de véritable « boussole stratégique », conçue pour trouver le juste équilibre entre l’essor socio-économique et la préservation de la nature.

Selon le secrétaire général, les deux journées de réflexion collective ont permis de façonner une feuille de route ancrée dans les réalités du terrain. Ce nouvel outil intègre ainsi des mécanismes précis destinés à préserver les écosystèmes tout en garantissant une gestion durable des ressources au bénéfice direct des populations locales.

Alignement sur les standards internationaux

Les participants se sont appuyés sur une dynamique participative. Comme l’a précisé Aimé Serge Mibambani Ndimba, point focal de la Convention sur la diversité biologique, la dernière journée de travaux a été marquée par les contributions de cinq groupes thématiques. Leurs analyses approfondies ont permis d’amender et d’adopter l’ensemble des propositions intégrées au plan final.

Étape majeure de cet atelier : la prise en compte des 23 cibles du cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, garantissant ainsi l’alignement des engagements gabonais sur la scène internationale.

Cap sur la validation politique et la sensibilisation

Le travail technique touche désormais à sa fin. La coordonnatrice de la stratégie, Tsayi Mouvagha, a détaillé les étapes à venir, qui s’articuleront autour de la compilation finale des remarques formulées durant l’atelier.

Le parcours institutionnel du texte est déjà tracé. La SPANB sera soumise au ministre des Eaux et Forêts, qui aura pour mission de la présenter au Conseil des ministres en vue d’une adoption officielle. Une fois validé au plus haut sommet de l’État, le document sera transmis au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique.

S’ensuivra une vaste campagne de vulgarisation auprès des administrations, des acteurs du secteur privé, de la société civile et des citoyens, afin que chaque acteur puisse s’approprier ces nouveaux enjeux.