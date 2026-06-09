10 KM de Port-Gentil : un plateau mondial pour confirmer le statut de course la plus rapide d’Afrique

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Le 28 juin 2026, Port-Gentil accueillera la 8e édition du 10 KM de Port-Gentil. Labellisée World Athletics Gold Label, l’épreuve réunira plusieurs des meilleurs spécialistes mondiaux de la distance avec l’ambition affichée de battre de nouveaux records sur un parcours devenu une référence continentale.

Au fil des années, le 10 KM de Port-Gentil s’est imposé comme l’un des rendez-vous majeurs du calendrier africain des courses sur route. Grâce à un parcours réputé rapide et à une organisation répondant aux standards internationaux, l’événement contribue au rayonnement sportif du Gabon bien au-delà des frontières nationales.

L’édition 2026 s’annonce particulièrement relevée avec la présence d’athlètes parmi les plus performants du circuit mondial.

Une densité exceptionnelle chez les hommes

Chez les hommes, les regards seront notamment tournés vers le Kényan Brian Kibor, crédité d’un impressionnant record personnel de 27 minutes 05 secondes. Il sera accompagné d’autres références mondiales telles que Felix Kibet Masai (27’24), Meniberu Yismaw Dillu (27’37), Gareb Hagos Eyob (27’55) et Vincent Kipkemoi Ngetich (27’58). Ces athlètes ont déjà brillé sur les grandes courses internationales de Valence, Berlin, Barcelone, Tokyo ou encore Lille, offrant à Port-Gentil un plateau rarement observé sur le continent africain.

L’épreuve féminine promet également un spectacle de haut niveau avec le retour de l’Éthiopienne Belew Wede Kefale, première détentrice du record de la course. Elle devra toutefois faire face à une concurrence relevée incarnée notamment par la Kényane Loice Chemnung qui détient le nouveau record de la compétition. Que dire de l’Éthiopienne Axumawit Embaye Abraha (30’22), Alice Chemtai Loitasia (30’38) et Sheila Chepkirui (30’41).

Des primes attractives pour attirer l’élite mondiale

L’organisation a prévu une dotation de 10 000 dollars pour les vainqueurs hommes et femmes, ainsi qu’une prime record de 500 dollars et un bonus performance de 1 000 dollars pour tout athlète franchissant les seuils de performance fixés par l’épreuve.

À travers cette nouvelle édition, Port-Gentil confirme son ambition de positionner durablement le Gabon parmi les grandes destinations mondiales du running et de faire du 10 KM de Port-Gentil une vitrine internationale du sport gabonais.