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RSE : Abidjan accueille la 10e édition de l’African Business & Social Responsibility Forum

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 7 avril 2026 à 10h05min
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Les 10 et 11 juin 2026, Abidjan abritera la 10e édition de l’African Business & Social Responsibility Forum, un rendez-vous majeur dédié à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en Afrique. Placé sous le thème « La RSE à l’épreuve du choc des réalités », l’événement ambitionne de repenser les modèles de durabilité face aux mutations économiques et environnementales.

Après plusieurs éditions organisées à Port-Louis, Kigali, Marrakech, Dubaï, Dakar, Abidjan et Lomé, ce forum s’impose comme une plateforme de référence sur le continent. Porté par le cabinet LATITUDE MONDE, il réunit depuis 2017 des acteurs publics et privés engagés dans la transformation durable des économies africaines.

Une RSE confrontée aux mutations globales

Au cœur de cette 10e édition, une interrogation majeure : comment adapter la RSE aux bouleversements actuels ? Crises économiques, tensions géopolitiques, dérèglement climatique ou encore transformations technologiques redéfinissent les priorités des entreprises.

« Face aux incertitudes créées par les chocs économiques, géopolitiques, environnementaux et technologiques, il devient urgent de faire une analyse lucide du mouvement de la RSE », a déclaré Stéphane Rinimba Moudouté-Bell. Une prise de position qui souligne la nécessité d’une mutation des pratiques.

Vers une adaptation aux réalités africaines

L’enjeu pour les organisateurs est clair : dépasser les approches standardisées pour intégrer les spécificités des territoires africains. Il s’agit notamment de construire « des référentiels qui tiennent compte des réels enjeux de durabilité des villes et territoires africains ».

Le forum entend ainsi explorer les liens entre la RSE et les différents chocs contemporains, tout en favorisant l’émergence de solutions innovantes. Une démarche qui vise à inscrire les entreprises africaines dans une logique de transformation responsable et durable.

Une plateforme stratégique pour les entreprises africaines

Depuis sa création, l’African Business & Social Responsibility Forum a accueilli plus de 1000 entreprises du continent, confirmant son rôle de catalyseur des bonnes pratiques. L’événement se positionne comme « la première plateforme d’échange d’expériences RSE en Afrique ». Au-delà des débats, l’objectif est de « sensibiliser, mobiliser et inspirer les entreprises et organisations africaines » autour des Objectifs de développement durable (ODD).

Dans un contexte où les attentes sociétales et environnementales s’intensifient, cette 10e édition apparaît comme un moment charnière. Elle pourrait marquer un tournant dans la manière dont les entreprises africaines intègrent la responsabilité sociétale au cœur de leur stratégie, non plus comme une contrainte, mais comme un levier de compétitivité et de résilience.

Plus d’infos et inscription : contact@latitudemonde.com

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