Gabon : qui profite réellement de la croissance économique ?

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Malgré des investissements de plusieurs centaines de milliards de francs CFA dans les infrastructures, les mines, l’énergie ou encore les transports, une interrogation demeure : cette croissance bénéficie-t-elle réellement à la population ? Le Rapport national sur le développement humain (RNDH 2026) dresse un constat sans détour : si le Gabon affiche l’un des meilleurs Indices de développement humain (IDH) d’Afrique centrale, les retombées économiques peinent encore à se traduire par une amélioration durable des revenus, de l’emploi et des opportunités pour une grande partie des Gabonais.

Le Gabon dispose d’importantes ressources naturelles et poursuit une ambitieuse stratégie de diversification économique. Les projets se multiplient dans les secteurs des mines, du bois, de l’énergie, des infrastructures, de l’agriculture ou encore du numérique. Pourtant, le RNDH 2026 rappelle que la croissance économique ne constitue pas, à elle seule, un indicateur de progrès social.

Le rapport souligne ainsi que, malgré les avancées enregistrées en matière de développement humain, le revenu national brut par habitant a diminué de 31 % entre 1990 et 2022. Autrement dit, les richesses créées ne se traduisent pas systématiquement par une amélioration du niveau de vie des ménages.

L’emploi, principal maillon faible

Pour les auteurs du rapport, la principale faiblesse du modèle économique gabonais réside dans sa faible capacité à créer des emplois. La croissance demeure largement portée par les secteurs extractifs, dont les effets d’entraînement sur le reste de l’économie restent limités.

Cette situation explique en partie le paradoxe gabonais. Le pays affiche un IDH élevé, mais le chômage des jeunes reste structurellement important. Les entreprises déclarent rencontrer des difficultés de recrutement dans certains métiers, tandis que des milliers de diplômés peinent à trouver un emploi correspondant à leurs qualifications. Cette inadéquation entre la formation et les besoins du marché contribue à limiter les retombées sociales de la croissance.

Des disparités qui se creusent entre les territoires

Le rapport met également en évidence une répartition inégale des opportunités économiques. Les principaux investissements et les emplois se concentrent encore dans les grands centres urbains, notamment Libreville et Port-Gentil, laissant les provinces confrontées à un déficit d’activités productives.

Les jeunes vivant à l’intérieur du pays, tout comme les femmes, rencontrent davantage de difficultés pour accéder à un emploi, obtenir un financement ou créer une entreprise. Cette concentration géographique des opportunités contribue à accentuer les déséquilibres territoriaux et nourrit l’exode vers la capitale.

Transformer la croissance en prospérité partagée

Le RNDH 2026 plaide ainsi pour un changement de paradigme. Selon ses auteurs, la réussite économique ne doit plus être évaluée uniquement à l’aune des investissements réalisés ou du taux de croissance, mais à leur capacité à améliorer concrètement les conditions de vie des populations.

Le rapport recommande de soutenir davantage le secteur privé, de développer les filières à forte intensité de main-d’œuvre, de renforcer les très petites entreprises, de territorialiser les politiques de l’emploi et de mieux articuler les besoins des entreprises avec les systèmes de formation. Il appelle également à favoriser l’émergence de champions nationaux capables d’entraîner tout un écosystème de PME et de jeunes entrepreneurs.

Au fond, la question posée dépasse les seuls indicateurs macroéconomiques. Une croissance est véritablement inclusive lorsqu’elle crée des emplois, augmente les revenus, réduit les inégalités et offre des perspectives à la jeunesse. C’est précisément le défi que le Gabon devra relever dans les prochaines années : faire en sorte que les richesses produites profitent non seulement aux secteurs qui les génèrent, mais aussi à l’ensemble des citoyens.