Billets d’avion : après les réunions, le gouvernement doit enfin s’attaquer aux taxes qui plombent la destination Gabon

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Réunis autour de la ministre du Tourisme durable et de l’Artisanat, Pr Marcelle Ibinga-Itsitsa, les acteurs du transport aérien et du tourisme ont dressé un constat largement partagé : le coût des billets d’avion constitue l’un des principaux freins au développement du tourisme gabonais. Si le diagnostic est désormais posé, les professionnels attendent surtout que cette concertation débouche sur des mesures concrètes, à commencer par une remise à plat des taxes qui alourdissent considérablement le prix des billets.

En réunissant compagnies aériennes, agences de voyages, tour-opérateurs et plateformes de distribution, le ministère du Tourisme reconnaît enfin une réalité économique que les opérateurs dénoncent depuis des années. Il est aujourd’hui souvent plus coûteux de voyager vers Libreville que vers certaines destinations européennes ou asiatiques pourtant beaucoup plus éloignées.

Dans ces conditions, il devient difficile de convaincre un touriste étranger de choisir le Gabon, aussi exceptionnel soit son patrimoine naturel. Une destination ne se vend pas uniquement avec ses plages, ses parcs nationaux ou sa biodiversité ; elle se vend aussi par son accessibilité et son coût.

Le vrai chantier s’appelle la fiscalité du transport aérien

La création d’une commission technique constitue une première étape. Mais les Gabonais comme les professionnels du secteur savent qu’ils n’ont pas besoin d’un énième rapport qui finira sur une étagère administrative. Le véritable enjeu est désormais politique.

Les autorités auront-elles le courage de s’attaquer aux nombreuses taxes, redevances et prélèvements qui s’additionnent sur chaque billet d’avion et contribuent à faire du Gabon l’une des destinations les plus coûteuses de la sous-région ? Car tant que cette question ne sera pas traitée, les compagnies aériennes continueront de répercuter ces charges sur les voyageurs, au détriment de la compétitivité de la destination Gabon.

Le tourisme ne décollera pas avec des billets hors de prix

Le gouvernement affirme vouloir faire du tourisme un pilier de la diversification économique. L’ambition est pertinente. Encore faut-il créer les conditions permettant aux touristes de venir. Comment attirer davantage de visiteurs lorsque le billet représente parfois le poste de dépense le plus élevé du voyage ? Comment convaincre des investisseurs du secteur touristique de développer leurs activités si l’accès au pays demeure aussi onéreux ?

Le paradoxe est évident : le Gabon investit dans ses infrastructures touristiques, valorise ses parcs nationaux et multiplie les campagnes de promotion, tout en conservant un coût d’accès qui décourage une partie de la clientèle internationale.

Le temps des décisions est venu

La ministre Marcelle Ibinga-Itsitsa a eu le mérite de mettre autour de la même table tous les acteurs concernés. C’est un signal positif. Mais cette initiative ne devra pas rester une simple vue de l’esprit. Elle sera jugée à l’aune des décisions qui suivront. La création d’une commission technique ne prendra tout son sens que si elle débouche rapidement sur des réformes structurelles. Parmi elles, la révision de la fiscalité applicable au transport aérien apparaît comme une priorité incontournable.

Si le Gabon veut réellement devenir une destination touristique compétitive, il devra rendre son ciel plus accessible. Car aucune stratégie de promotion ne pourra compenser durablement des billets d’avion dont les prix dissuadent aussi bien les touristes que les hommes d’affaires. Autrement dit, le meilleur ambassadeur du tourisme gabonais ne sera pas une nouvelle campagne de communication, mais un billet d’avion enfin proposé à un prix compétitif.