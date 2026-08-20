Gabon : rapatriement volontaire de 28 ressortissants bloqués en Afrique du Sud

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Vingt-huit citoyens gabonais ont regagné Libreville après un départ d’Afrique du Sud dans le cadre d’un programme de rapatriement volontaire. Cette initiative répond à la dégradation des conditions de vie de nombreux migrants subsahariens sur le sol sud-africain, souvent cibles de violences et de xénophobie.

Sur instruction du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, le ministère des Affaires étrangères a sollicité le Haut-Commissariat du Gabon en Afrique du Sud pour coordonner les démarches et prendre en charge ces ressortissants. Les autorités diplomatiques ont salué le retour de ce premier groupe d’usagers vivant auparavant en situation d’irrégularité.

Les écueils administratifs au cœur du malaise

Les témoignages recueillis auprès des rapatriés mettent en lumière la lourdeur des démarches administratives. L’obtention ou le renouvellement des titres de séjour en Afrique du Sud souffrent de retards chroniques pouvant dépasser une année. Cette attente prolongée prive les migrants d’accès à un logement décent et bloque l’ouverture ou le maintien de comptes bancaires.

Privés de statut légal, ces derniers se retrouvent vulnérables et vulnérabilisés face à une hostilité croissante de certains groupes locaux, qui les désignent comme responsables des difficultés économiques du pays.

Une opération symbolique au sein d’une communauté plus large

Malgré l’importance de ce geste gouvernemental, les autorités rappellent que ce contingent représente une minorité. La trentaine de personnes ramenées au pays équivaut à environ 1 % de la communauté gabonaise installée en Afrique du Sud, dont la majorité réside en situation régulière.

Le gouvernement gabonais indique maintenir un canal de communication permanent avec Pretoria pour assurer la sécurité de ses nationaux restés sur place. Ce dispositif démontre la volonté de Libreville de porter assistance à ses citoyens vulnérables à l’étranger tout en préservant des relations diplomatiques stratégiques avec l’Afrique du Sud.

Heldy Oyono, journaliste stagiaire