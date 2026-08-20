Zambie : le président sortant Hakainde Hichilema réélu avec 60% des voix

Ecouter l'article

Le président sortant de la Zambie, Hakainde Hichilema, a été réélu dès le premier tour de l’élection présidentielle dont les résultats ont été proclamés le mardi 18 août 2026. Il a obtenu 60% des suffrages, selon les résultats annoncés par la Commission électorale de Zambie, rapporte Radio France Internationale (RFI).

Le résultat de l’élection présidentielle organisée le 13 août ne faisait guère de doute au fur et à mesure du dépouillement. En effet, Hakainde Hichilema, au pouvoir depuis 2021, conserve donc son fauteuil présidentiel pour cinq années supplémentaires. Avec 60% des suffrages, il obtient ainsi 2 965 326 voix, face à treize autres candidats.

Un bilan économique mis en avant

Son principal adversaire, Brian Mundubile, a recueilli 1 856 217 voix, soit près de 38% des suffrages. Cinq des 226 circonscriptions restaient encore à dépouiller au moment de l’annonce des résultats. Toutefois, la présidente de la Commission électorale, Mwangala Zaloumis, a assuré que « les résultats restants ne devraient pas influencer de manière significative le résultat global de cette élection ».

La campagne du président réélu a principalement reposé sur son bilan économique. Son camp a notamment mis en avant la baisse de l’inflation, le renforcement des réserves de change et la création de 50 000 emplois dans la fonction publique. Mais selon l’opposition, ces progrès économiques restent encore peu visibles pour une partie de la population. Le coût de la vie et le chômage demeurent notamment des sujets de préoccupation.

Des tensions autour du scrutin

Au-delà des questions économiques, la campagne et le scrutin ont également été marqués par des tensions politiques. L’opposition a dénoncé des intimidations, des restrictions et des arrestations qu’elle juge arbitraires. Le dépouillement a par ailleurs été temporairement interrompu après des violences contre des agents électoraux et le vol de bulletins. Plusieurs responsables de l’opposition ont aussi été arrêtés le jour du vote.

Malgré ces contestations, Hakainde Hichilema a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle. Pour son deuxième mandat, le président devra désormais répondre aux attentes de la population, notamment sur le coût de la vie, l’emploi et l’amélioration des conditions sociales. Son nouveau mandat sera ainsi jugé sur sa capacité à transformer les progrès économiques annoncés en améliorations concrètes pour les Zambiens.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire