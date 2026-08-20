Panthères du Gabon : vers un retour de Jean-Noël Amonome ?

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Sacré meilleur gardien étranger de la saison 2025-2026 en D1 tanzanienne sous les couleurs de TRA FC, Jean-Noël Amonome continue d’impressionner loin des radars de la sélection gabonaise. Une situation qui interroge, tant le portier d’origine ivoirienne, naturalisé gabonais, a longtemps été le numéro 1 incontesté des Panthères avant l’arrivée de Thierry Mouyouma sur le banc.

Progressivement écarté sur fond de crispations administratives au lendemain du coup d’État militaire, le gardien a depuis cédé sa place à des portiers qui peinent à convaincre. Joyce Mbaba, régulièrement pointé du doigt pour des erreurs coûteuses, et Junior Noubi Fotso, auteur d’une sortie catastrophique lors de la défaite face au Niger le 6 juin 2025, alimentent un débat que les performances irrégulières de l’équipe ne font qu’attiser.

Jean-Noël Amonome la clé de voûte de la stabilité défensive ?

Pourtant, le dossier Jean-Noël Amonome ne souffre d’aucune ambiguïté sportive. Le gardien a bien défendu les couleurs gabonaises lors de la CAN 2021 au Cameroun, une sélection validée par la FIFA qui scelle définitivement son appartenance aux Panthères du Gabon. Les soupçons d’irrégularités administratives et les pressions attribuées à un technicien ivoirien n’y changent rien. Le droit sportif international est assez clair à ce type de cas.

À l’heure où Alain Giresse, désormais Directeur technique national (DTN), et Sébastien Migné, nouveau sélectionneur, amorcent la reconstruction d’une sélection tournée vers le Mondial 2030, l’heure de la réconciliation pourrait avoir sonné. Le technicien français s’est dit ouvert à mobiliser toutes les forces vives du football gabonais pour atteindre cet objectif. Il s’agit d’un discours d’union qui tranche avec les logiques d’exclusion passées.

À 28 ans, un âge charnière pour un gardien de but, Jean-Noël Amonome n’a jamais paru aussi fort. Un rappel en sélection mettrait fin à plus de 1000 jours d’exil loin de la tunique des Panthères du Gabon. La justice sportive, réclamée de longue date par les supporters, pourrait enfin trouver son épilogue. Reste à savoir si la lucidité affichée par Sébastien Migné lors de sa toute première interview se traduira en acte avec le rappel du meilleur gardien gabonais actuellement. Nous y reviendrons !