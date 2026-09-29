Franceville : une enseignante décède des suites d’un accouchement au CHU Amissa Bongo

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Assong Nzok Pélagie, enseignante d’espagnol au lycée Rigobert Landji de Moanda, est décédée dans la nuit du dimanche 27 septembre 2026 au Centre hospitalier universitaire (CHU) Amissa Bongo de Franceville, rapporte Éthique Média Gabon. Affectée dans le Haut-Ogooué dans le cadre de ses fonctions, elle aurait succombé à des complications survenues lors de son accouchement.

Le décès tragique de cette enseignante plonge l’ensemble de la communauté éducative de la province dans une profonde affliction. Dans un communiqué officiel publié le lundi 28 septembre, le ministère de l’Éducation nationale et de l’Instruction civique a confirmé sa disparition et adressé ses condoléances à sa famille, ainsi qu’à la direction, au corps enseignant, au personnel administratif et aux élèves de son établissement.

La mortalité maternelle, un défi persistant au Gabon

Issue de la 25ᵉ promotion de l’École normale supérieure (ENS), Assong Nzok Pélagie laisse derrière elle des collègues et des élèves endeuillés. Sa disparition brutale rappelle que la mortalité maternelle demeure un enjeu critique de santé publique au Gabon.

Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 59 décès maternels ont été enregistrés en 2025 dans les structures hospitalières civiles du pays, contre 50 en 2024, soit une augmentation de neuf décès en l’espace d’un an.

Ces statistiques tragiques mettent en lumière les failles persistantes du système de santé gabonais et rappellent l’urgence d’améliorer la prise en charge médicale des femmes enceintes et des accouchées. Pour faire face à ce drame récurrent, le renforcement de la qualité des soins et la sécurisation des actes obstétriques restent des priorités absolues pour les autorités sanitaires.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire