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Gabon : le taux de pauvreté atteint les 33,1% en 2025

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 10 juin 2026 à 11h03min
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Pauvreté Gabon © D.R.
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Le taux de pauvreté au Gabon a atteint 33,1 % en 2025, contre 32,8 % un an plus tôt, selon les dernières Perspectives économiques en Afrique publiées par la Banque africaine de développement (BAD). Cette légère progression traduit la difficulté du pays à améliorer durablement les conditions de vie d’une partie importante de sa population. Malgré une inflation contenue à 1,8 %, les retombées de la croissance restent limitées pour les ménages, dans un contexte marqué par un ralentissement de l’activité économique et une faible progression du PIB par habitant, estimée à seulement 0,6 % en 2025.

Cette situation sociale s’explique notamment par une croissance économique en perte de vitesse. Le PIB est passé de 3,4 % en 2024 à 2,7 % en 2025, sous l’effet des contre-performances enregistrées dans les secteurs pétrolier, minier, forestier et des transports. Si la construction, les industries manufacturières et les services ont affiché des résultats encourageants, ces performances n’ont pas suffi à générer une dynamique capable de réduire significativement la pauvreté. Le marché du travail demeure également sous tension avec un taux de chômage de 20,2 %, qui grimpe à 36,3 % chez les jeunes et à 28,6 % chez les femmes.

Une croissance insuffisante pour réduire les inégalités

Le rapport de la BAD souligne également la dégradation de plusieurs indicateurs macroéconomiques. Le déficit budgétaire s’est creusé à 5,3 % du PIB, tandis que la dette publique atteint désormais 78,9 % du PIB. La balance courante est passée d’un excédent à un déficit de 1,5 % du PIB, conséquence de la forte baisse des exportations. Cette conjoncture limite les marges de manœuvre de l’État pour renforcer les politiques sociales destinées aux populations les plus vulnérables.

Face à ces défis, la BAD estime que le Gabon devra accélérer la diversification de son économie et stimuler une croissance plus inclusive afin de créer davantage d’emplois et d’améliorer les revenus des ménages. L’institution souligne que seule une croissance plus soutenue, accompagnée de politiques sociales efficaces et d’investissements productifs, permettra d’inverser durablement la tendance de la pauvreté et de réduire les inégalités qui persistent dans le pays.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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