Libreville : vers la disparition des bacs à ordures ? 

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Alors que l’incivisme des populations continue de faire débat dans le combat pour une meilleure gestion des déchets, les bacs à ordures eux, pourraient bien finir par disparaître. C’est du moins ce que l’on peut dire devant l’apparition depuis plusieurs semaines d’une note sur ces bacs dans les différents points d’apport volontaire dans la ville de Libreville.

« Ne jetez plus les ordures ici, bientôt je vais disparaître », c’est ce que l’on peut lire sur ces poubelles installés à Ozangue et dans d’autres quartiers de la capitale. Une inscription qui devrait interpeller les populations sur les nouvelles méthodes à appliquer pour se débarrasser de leurs ordures ménagères. D’ailleurs, le passage des bennes dans les quartiers est une pratique qui pourrait devenir la norme dans les prochaines semaines si les poubelles publiques venaient à disparaître.

Disparaître pour mieux récolter les déchets …

En effet, le passage des bennes en soirée est une façon de faciliter les efforts aussi bien pour les agents de ramassage d’ordures que pour les riverains. Car, le ramassage se fait à une heure fixe et selon les indications des entreprises de ramassage. Et cette méthode pourrait bien être officielle. La note invite d’ailleurs les usagers à patienter le passage des véhicules et à ne sortir qu’au son de klaxon. Mais ce retrait pourrait finir par rencontrer l’incivisme des populations comme obstacle.

Si dans les points d’apports publics les ordures sont souvent jetées sans véritables précaution, celà pourrait finir par se créer dans les quartiers. En effet, l’on pourrait finir par voir des dépôts d’ordures anarchiques se former dans différents quartiers si les jours de ramassage ne sont pas respectés. En tout cas, ce changement devrait redéfinir les habitudes quotidiennes des populations qui, jusqu’à lors, sont tenues de se débarrasser de leurs déchets entre 17h et 21H.