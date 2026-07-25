Grammy Awards 2026 : L’Oiseau Rare entre dans le cercle des membres votants

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L’artiste gabonais Mohamed Ben Kourouma, connu sous le pseudonyme L’Oiseau Rare, a intégré la liste des membres votants des Grammy Awards pour l’année 2026. Cette reconnaissance lui permet de rejoindre la Recording Academy, l’organisation américaine qui décerne chaque année ces prestigieuses récompenses musicales. Il pourra désormais participer aux votes qui déterminent les artistes nommés et les lauréats de la cérémonie.

Une nouvelle page s’est écrite pour la musique gabonaise. En effet, L’Oiseau Rare a annoncé jeudi dernier son intégration au sein de la Recording Academy à travers une publication sur sa page officielle Facebook. L’artiste a indiqué faire partie de la « Class of 2026 » de l’institution américaine avec le statut de « Voting Member ». « On est officiellement membre des Grammys les Rarissimes ! Y’a Dieu dedans », a-t-il écrit à l’endroit de sa communauté.

Mohamed Ben Kourouma sur la table des artistes internationaux

Créée aux États-Unis, la Recording Academy occupe une place centrale dans l’univers musical international. Elle organise les Grammy Awards, une cérémonie qui récompense depuis plusieurs décennies les plus grands noms de la musique mondiale, parmi lesquels Michael Jackson, Beyoncé ou encore Kendrick Lamar. En intégrant cette organisation, L’Oiseau Rare rejoint un réseau composé d’artistes, de producteurs, d’auteurs-compositeurs et de professionnels du son venus dans le monde entier.

Cette entrée à la Recording Academy représente un symbole pour la scène musicale gabonaise. L’Oiseau Rare devient l’un des premiers artistes du pays à accéder à ce statut. Avec cette intégration parmi les membres votants des Grammy Awards, L’ambassadeur culturel gabonais franchit ainsi une nouvelle étape dans sa carrière. Sa présence au sein de la Recording Academy participe à la fois au rayonnement de la musique gabonaise et africaine.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire