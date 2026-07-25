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Mouila : neuf élèves de terminale accidentés dont un décès et un comateux

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 25 juillet 2026 à 19h26min
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La ministre de la Santé au Chevet des blessés © D.R.
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Un grave accident de la circulation survenu dans la province de la Ngounié a plongé plusieurs familles dans la détresse. Le drame a impliqué des élèves de terminale à quelques heures de la sortie des résultats du baccalauréat session 2026. Selon un bilan provisoire, neuf personnes ont été victimes de cet accident. Une élève de terminale D du Lycée Saint-Gabriel a perdu la vie sur le coup, tandis que trois blessés se trouvent dans un état grave, dont un patient plongé dans le coma. Face à cette situation, le ministre de la Santé, Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou, en déplacement dans la Ngounié s’est rendue au chevet des victimes afin de s’assurer des conditions de leur prise en charge.

Lors de cette visite au sein du Centre hospitalier régional de Mouila, la ministre a échangé avec les équipes médicales mobilisées depuis l’arrivée des blessés. Les responsables sanitaires ont indiqué que la prise en charge se déroule dans des conditions optimales grâce à la mobilisation de l’ensemble du personnel soignant. Selon les autorités, la plupart des victimes ont déjà bénéficié d’examens d’imagerie, notamment de scanners, permettant aux médecins d’établir rapidement un diagnostic.

Une prise en charge renforcée

À l’issue de sa visite, le membre du gouvernement a présidé une réunion de travail avec les responsables de l’hôpital et les équipes médicales. Elle a insisté sur la nécessité de maintenir une communication régulière avec les familles des victimes afin de les informer de l’évolution de l’état de santé de leurs proches. Cette démarche vise à garantir un accompagnement aussi bien médical qu’humain, dans un contexte marqué par une forte émotion au sein des familles et de la communauté éducative.

Le gouvernement a réaffirmé que tous les moyens humains, matériels et techniques demeurent mobilisés pour assurer des soins de qualité aux blessés et favoriser leur rétablissement. Les autorités ont également adressé leurs sincères condoléances à la famille de l’élève décédée et exprimé leur solidarité envers les victimes ainsi que leurs proches. Une enquête devrait par ailleurs permettre de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cet accident qui endeuille la province de la Ngounié.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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