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Moyen-Ogooué : Pr Elsa Nkana Joséphine évalue le système de santé

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 25 juillet 2026 à 14h13min
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La ministre de la Santé Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo portant un nouveau né à Lambaréné LE 24 juillet 2026 © D.R.
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Le ministre de la Santé, Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou, a effectué, vendredi 24 juillet 2026, une mission de travail dans la province du Moyen-Ogooué dans le cadre de sa tournée nationale d’évaluation des structures sanitaires. Cette démarche s’inscrit dans la politique du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place l’accès équitable aux soins parmi les priorités de l’action publique. L’objectif de cette visite était d’évaluer les capacités des établissements de santé, d’identifier les difficultés rencontrées sur le terrain et de mesurer la qualité de l’offre de soins afin d’orienter les futurs investissements.

La délégation ministérielle a entamé sa tournée par le Centre de santé Edith Lucie Bongo d’Ekouk, où plusieurs insuffisances ont été relevées, notamment la dégradation des infrastructures, le manque de médicaments, l’absence d’une salle d’accouchement fonctionnelle, l’insuffisance du personnel soignant ainsi que l’absence d’électricité. La mission s’est ensuite poursuivie au dispensaire de Darlot avant de se rendre au Centre de santé de Bifoun, présenté comme une structure répondant aux normes requises grâce à une pharmacie opérationnelle, un laboratoire et un service du Programme élargi de vaccination (PEV). Ces visites ont permis de dresser un état des lieux des équipements, des ressources humaines et des besoins prioritaires de la province.

Une feuille de route pour renforcer l’offre de soins

Au Centre hospitalier régional, le ministre a évalué la disponibilité des médecins spécialistes, le fonctionnement des services d’urgence, de la radiologie et du scanner, tout en insistant sur le renforcement de la collaboration entre les pharmacies hospitalières et l’Office Pharmaceutique National (OPN) afin d’assurer un approvisionnement régulier en médicaments essentiels. Les échanges ont également porté sur la disponibilité du sérum antivenimeux, la réduction de la mortalité maternelle, le renforcement des plateaux techniques et l’amélioration des conditions d’hospitalisation, notamment par la réhabilitation des cuisines hospitalières.

La gouvernance des établissements de santé a également été examinée, avec un accent mis sur le fonctionnement des conseils de discipline et la lutte contre les pratiques frauduleuses, notamment le trafic de faux résultats d’examens. Rappelant que la médecine demeure avant tout un métier de compassion, Pr Elsa Nkana Joséphine Ayo épouse Bivigou a appelé les professionnels de santé à faire preuve de rigueur, de professionnalisme et de dévouement. Après cette première étape, la mission se poursuit ce samedi 25 juillet 2026, notamment à l’Hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné et dans d’autres structures sanitaires, afin de poursuivre l’évaluation du système de santé dans le Moyen-Ogooué.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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