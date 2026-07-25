ONU : Oligui Nguema appelle tous les africains à s’aligner derrière la candidature de Macky Sall 

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À quelques mois de l’élection du prochain Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall continue d’alimenter les débats au sein des chancelleries africaines. Si certains observateurs s’interrogent sur les chances de succès de cette candidature, plusieurs dirigeants du continent affichent déjà leur soutien. C’est notamment le cas du président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a profité d’une interview accordée à Africa 24, en marge de sa visite d’État en France, pour appeler à une mobilisation collective des États africains. Le chef de l’État a également salué la démarche des autorités sénégalaises, marquée par la rencontre entre le président Bassirou Diomaye Faye et son prédécesseur, qu’il considère comme un signe de maturité politique et de dépassement des clivages au service de l’intérêt supérieur du continent.

« Je voudrais d’abord saluer le président Bassirou Diomaye Faye d’avoir reçu son prédécesseur. C’est un geste de grandeur qui honore l’Afrique », a déclaré le président de la République. Revenant sur son expérience diplomatique au Sénégal, il a indiqué « Pour avoir vécu au Sénégal pendant cinq ans sous le règne du président Macky Sall, je pense que c’est quelqu’un qui aura de bonnes réformes au service des Nations unies. C’est quelqu’un qui travaille et personnellement je crois en lui ».

Oligui plaide l’unité africaine

Brice Clotaire Oligui Nguema a lancé un appel à l’ensemble des dirigeants africains afin qu’ils dépassent les rivalités politiques pour défendre une candidature portée par un État du continent. « Si le Sénégal décide de soutenir ce digne fils de l’Afrique, pourquoi n’allons-nous pas accompagner cette candidature ? Il faut arrêter les mésententes entre Africains. Nous devons nous serrer les coudes pour que l’Afrique évolue », a insisté le chef de l’Etat, estimant que la solidarité entre États africains constitue un levier essentiel pour renforcer l’influence du continent sur la scène internationale.

Le chef de l’État a enfin réaffirmé que cette candidature devait être considérée comme un projet continental plutôt que national « Je pense que tous les pays africains doivent s’unir et se mobiliser pour accompagner la candidature du président Macky Sall dès l’instant où le Sénégal le positionne », a-t-il conclu. Brice Clotaire Oligui Nguema plaide pour une diplomatie africaine plus concertée et plus ambitieuse, convaincu que l’accession d’un Africain à la tête des Nations unies constituerait un symbole fort de la place grandissante du continent dans la gouvernance mondiale.

Notons qu’un premier vote des 15 membres du Conseil de sécurité est prévu le 30 juillet afin de faire le choix de leur candidat préféré, suivi d’autres votes. Le candidat réunissant au moins 9 voix sans que les 5 membres permanents opposent leur veto est élu. Il reviendra ensuite à l’Assemblée générale de l’ONU de nommer formellement le Secrétaire général, lequel prendra ses fonctions le 1er janvier 2027.