Baccalauréat technique 2026 : un taux de réussite de 63,11 % au premier tour

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La session 2026 du baccalauréat technique et professionnel enregistre un taux de réussite national de 63,11 % au premier tour. Les résultats ont été proclamés ce samedi au Lycée technique national Omar-Bongo d’Owendo par le ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, selon les chiffres communiqués par l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Le processus de délibération du premier tour du baccalauréat technique et professionnel s’est déroulé en présence des responsables du secteur éducatif au Lycée technique national Omar-Bongo d’Owendo. Cette étape marque la fin des corrections et ouvre la voie aux épreuves du second groupe pour les candidats admissibles.

Plus de 1 100 candidats attendus aux épreuves du second groupe

Selon les statistiques officielles relayées par l’AGP, 2 392 candidats ont été déclarés admis dès le premier tour, soit un taux de réussite national de 63,11 %.Outre les admis, 1 107 candidats ont été déclarés admissibles, représentant 29,21 % des effectifs ayant composé. Ils auront l’occasion d’améliorer leurs résultats lors des épreuves orales du second groupe afin de décrocher leur diplôme.

En revanche, 291 candidats, soit 7,68 %, ont été ajournés à l’issue de ce premier tour. Ces résultats traduisent une performance globalement satisfaisante, avec près de deux candidats sur trois obtenant leur diplôme dès la première délibération.

Un taux de présence supérieur à 97 %

La session 2026 a également été marquée par une forte mobilisation des candidats. Sur 3 875 inscrits, 3 790 ont effectivement pris part aux épreuves, soit un taux de présence de 97,81 %. À l’inverse, 85 candidats, représentant 2,19 % des inscrits, étaient absents lors des examens.

Avec ces résultats, les regards se tournent désormais vers les épreuves du second groupe, qui permettront à une partie des candidats admissibles de rejoindre la liste des lauréats du baccalauréat technique et professionnel 2026. Les résultats définitifs de cette session seront connus à l’issue de ces oraux.