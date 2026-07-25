Libreville : épaves, vendeurs de véhicules, commerces anarchiques… dans le viseur de la mairie 

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La commune de Libreville durcit le ton face à l’occupation illégale de l’espace public. Dans une communication municipale diffusée ces derniers jours, la mairie rappelle que les propriétaires d’épaves, les vendeurs de véhicules stationnés de manière prolongée, les occupants d’encombrants divers ainsi que les marchés et commerces installés de façon anarchique sur les voies publiques sont directement concernés par la mesure de déguerpissement.

Quelques jours après le lancement des opérations de déguerpissement des épaves par le Maire Eugène Mba, la mairie fait un rappel aux contrevenants. L’objectif, libérer les emprises publiques, rétablir la circulation et redonner aux rues de la capitale une meilleure image. Selon la municipalité, les contrevenants ne s’exposent pas seulement à des opérations de déguerpissement menées par la force publique, mais également à des poursuites et à des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Un message qui se veut ferme à une heure où Libreville offre un décor étouffé par des installations et des abandons anarchiques.

Une opération annoncée sous le signe de l’ordre urbain

Cette sortie de la mairie s’inscrit dans une volonté de mettre fin à l’anarchie constatée dans certains quartiers de Libreville. Pour les autorités municipales, l’occupation des trottoirs, des carrefours et des abords de routes par des activités commerciales non autorisées constitue une menace pour la fluidité du trafic, la sécurité des usagers et la salubrité publique. Au-delà de la répression, la mairie entend aussi envoyer un signal aux habitants et aux opérateurs économiques. L’espace public n’est pas un lieu de privatisation.

Les autorités appellent ainsi à la responsabilité de chacun, afin d’éviter des affrontements lors des opérations annoncées. Elles invitent les concernés à prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux règles en vigueur et prévenir toute mesure coercitive. Dans une ville où l’urbanisation avance plus vite que l’organisation des espaces, la question du déguerpissement revient avec insistance. Libreville veut désormais reprendre le contrôle de ses voies publiques. Gageons que cette opération apporte les fruits escomptés.