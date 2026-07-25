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Île Maurice : le viol conjugal commis par les hommes désormais puni par la loi

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 25 juillet 2026 à 14h17min
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Île Maurice © D.R.
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Le Parlement mauricien a adopté, mardi 21 juillet 2026, une réforme qui reconnaît désormais le viol conjugal comme une infraction pénale. Cette nouvelle disposition permet de poursuivre les hommes accusés d’avoir imposé des relations sexuelles à leur épouse sans consentement.

À l’Île Maurice, le mariage ne pourra plus être invoqué comme un argument de défense en cas d’accusation de viol conjugal. Selon Radio France internationale ( RFI ), l’assemblée nationale a adopté le Criminal Code Amendment Bill, qui prévoit notamment un durcissement des sanctions contre plusieurs formes de violences faites aux femmes, notamment le féminicide et le viol conjugal.

Le consentement devient la règle au sein des relations conjugales

Désormais, le consentement est considéré comme une condition indispensable à toute relation sexuelle, y compris dans le cadre du mariage. Cette réforme met ainsi fin au principe selon lequel un époux pourrait disposer d’un droit automatique sur le corps de sa conjointe. Cette évolution du droit complète les mesures prévues par le Domestic Abuse Bill, une autre réforme destinée à renforcer la lutte contre les violences au sein du couple. Le texte reconnaît plusieurs formes de violences, dont les violences physiques, psychologiques, économiques et sexuelles.

Pour les autorités mauriciennes, cette réforme représente une avancée dans la protection des victimes. Elle traduit également une meilleure reconnaissance du droit des femmes à disposer de leur corps. Rappelons toutefois que, si les femmes restent les principales victimes des violences conjugales, certains hommes sont parfois également victimes. La justice gagnerait donc à se pencher sur cette réalité encore peu évoquée dans le débat public.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire

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