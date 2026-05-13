Gabon : comment un pays aussi riche peut-il produire autant de pauvreté sociale ?

Ecouter l'article

Pays pétrolier, forestier et minier, le Gabon dispose d’immenses ressources naturelles et d’un potentiel économique largement supérieur à celui de nombreux États africains. Pourtant, une partie importante de la population continue de faire face à des difficultés d’accès aux soins, à l’éducation, au logement ou même à une alimentation décente. Entre richesse nationale et précarité sociale, le Gabon apparaît aujourd’hui comme une contradiction inquiétante du développement moderne.

Le Gabon est une curiosité. Une énigme économique et sociale difficile à expliquer sans interroger profondément notre modèle de développement. Comment un pays aussi riche peut-il produire autant de fragilité humaine ? Comment une nation disposant de pétrole, de manganèse, de bois, d’or et d’une faible démographie peut-elle encore compter des citoyens qui peinent à se nourrir correctement, à se loger dignement, voire à enterrer leurs morts sans lancer des appels à contribution sur les réseaux sociaux ?

Cette contradiction est au cœur du malaise gabonais. Car au-delà des chiffres macroéconomiques, des annonces de croissance ou des inaugurations d’infrastructures, une réalité demeure : une partie importante de la population ne ressent pas concrètement les effets de la richesse nationale. Or, comme le rappelait l’économiste François Perroux, le développement ne se résume pas à l’accumulation de richesse. Il repose avant tout sur des transformations sociales et humaines capables d’améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Un pays riche, mais une jeunesse insuffisamment formée

Le premier paradoxe gabonais est celui de la formation. Le pays dispose des moyens théoriques pour bâtir l’un des meilleurs systèmes éducatifs et universitaires d’Afrique centrale. Pourtant, une grande partie de la jeunesse continue de sortir du système scolaire sans qualification réellement adaptée aux besoins du marché de l’emploi. Le chômage des jeunes reste élevé, tandis que les entreprises dénoncent régulièrement un déficit de compétences techniques et professionnelles.

Cette situation révèle une faiblesse structurelle : le Gabon a longtemps misé sur la rente plutôt que sur le capital humain. Or, aucun pays ne se développe durablement sans investir massivement dans l’intelligence, la compétence et l’innovation. Une nation qui forme mal sa jeunesse prépare mécaniquement ses futures frustrations sociales. Car derrière l’absence de formation efficace se cache souvent l’absence d’avenir.

Santé : la richesse nationale face à la souffrance quotidienne

Le deuxième paradoxe est sanitaire. Comment un pays disposant d’importantes ressources naturelles peut-il encore voir des familles incapables d’assumer des soins de base ? Pourquoi des citoyens doivent-ils encore organiser des collectes pour financer une opération chirurgicale, une évacuation sanitaire ou même des funérailles ? La question n’est pas émotionnelle. Elle est politique.

Le niveau de développement réel d’un pays se mesure dans ses hôpitaux, dans la qualité de ses centres de santé et dans l’espérance de vie de sa population. Or, au Gabon, malgré certaines avancées, les inégalités d’accès aux soins restent profondes. Ruptures de médicaments, insuffisance des plateaux techniques, manque de spécialistes, coût élevé des soins : autant de réalités qui éloignent encore le pays des standards auxquels il pourrait prétendre.

Une école publique qui ne rassure plus

L’autre fracture majeure concerne l’éducation publique. Une République forte se reconnaît à la qualité de son école publique. Lorsque les élites elles-mêmes préfèrent systématiquement le privé ou l’étranger pour former leurs enfants, cela traduit une crise de confiance profonde dans le système national. Et cette crise est lourde de conséquences pour la cohésion sociale.

Le développement ne consiste pas simplement à construire des bâtiments scolaires. Il suppose de bâtir un modèle éducatif performant, capable de produire des citoyens compétents, autonomes et compétitifs. De l’école primaire à l’université, le défi gabonais est désormais celui de la qualité. Une école faible produit une économie fragile, une administration inefficace et une société vulnérable.

Le pouvoir d’achat, thermomètre brutal de la réalité sociale

Mais la vérité du développement se trouve peut-être ailleurs : dans le panier de la ménagère. Car au bout du compte, les citoyens évaluent l’action publique à travers une question simple : peuvent-ils vivre dignement de leur travail ? Or, au Gabon, malgré la richesse nationale, le coût de la vie continue d’éroder le pouvoir d’achat des ménages.

Les prix augmentent plus vite que les revenus. Les loyers explosent. L’alimentation devient plus coûteuse. Les dépenses de santé pèsent lourdement sur les familles. Et même les cérémonies funéraires deviennent parfois des épreuves financières insoutenables. Cette réalité nourrit un sentiment de déclassement particulièrement dangereux dans un pays aussi riche en ressources naturelles.

Le développement véritable reste à construire

Le véritable développement ne sera pas visible dans les conférences internationales ni dans les seuls indicateurs budgétaires. Il sera visible lorsque les Gabonais auront accès à une formation de qualité, à une santé digne, à une école publique crédible et à un pouvoir d’achat leur permettant de vivre sans angoisse permanente. C’est cela, le développement humain.

Comme l’expliquait François Perroux, la croissance économique n’est qu’un résultat quantitatif. Le développement, lui, est une transformation qualitative de la société. Et tant que cette transformation ne sera pas perceptible dans la vie quotidienne des citoyens, le Gabon restera cette étrange contradiction : un pays immensément riche avec un peuple qui continue de vivre comme s’il ne l’était pas.