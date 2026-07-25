Sogatra/Trans’Urb : naissance de la CNT actée après la signature du traité de fusion

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La fusion entre la Société Gabonaise de Transport (SOGATRA) et Trans’Urb est désormais officielle. Réunis à Libreville, les responsables des deux entreprises publiques ont signé le traité de fusion donnant naissance à la Compagnie Nationale de Transport (CNT). Le document a été paraphé par Florent Bakita, directeur général de la SOGATRA, et Christian Tchémambéla, directeur général de Trans’Urb, en présence du ministre d’État chargé des Transports, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi. Cette étape marque l’aboutissement d’un processus de restructuration destiné à renforcer le transport public et à améliorer la mobilité des populations sur l’ensemble du territoire national.

La création de la CNT s’inscrit dans la volonté des autorités de moderniser le secteur des transports. Forte de ses 29 années d’existence, la SOGATRA apporte son expérience à cette nouvelle entité après avoir traversé plusieurs périodes de difficultés et de redressement. Cette fusion, présentée comme l’une des réformes majeures du secteur, traduit la volonté du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, d’offrir aux gabonais un service public plus performant, capable de répondre efficacement à leurs besoins croissants.

Une flotte renforcée pour améliorer l’offre de transport

La Compagnie Nationale de Transport démarre ses activités avec une flotte de 231 véhicules, dont 142 neufs qui seront progressivement mis en circulation. Cet important renforcement des capacités permettra de consolider les 28 lignes urbaines du Grand Libreville et d’améliorer les dessertes vers l’intérieur du pays. La nouvelle entreprise publique développera également des activités de transport de marchandises afin de diversifier ses sources de revenus.

Le Directeur général de Sogatra s’est également voulu rassurant à l’égard des salariés inquiets. Le protocole social prévoit selon lui le regroupement des effectifs, la préservation des acquis sociaux ainsi que l’harmonisation de la grille salariale. « Aucun employé ne sera laissé sur le bord de la route », a assuré Florent Bakita, soulignant que cette réorganisation ouvrira de nouvelles perspectives professionnelles. Le déploiement opérationnel depuis les ateliers techniques de la SOGATRA doit garantir la continuité du service public et accompagner l’ambition de bâtir un réseau de transport moderne et accessible à tous les gabonais