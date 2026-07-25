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Gabon : le pays recherche 857 milliards pour financer sa dette et sa trésorerie

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 25 juillet 2026 à 12h53min
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Le Gabon poursuit sa stratégie de mobilisation de financements afin d’assurer l’équilibre de ses finances publiques. Dans le cadre de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026, le gouvernement sollicite l’autorisation de lever jusqu’à 1,5 milliard de dollars américains, soit environ 857,85 milliards de FCFA, sur les marchés financiers internationaux. Cette enveloppe doit permettre de refinancer une partie de la dette publique, de racheter ou réduire certaines obligations arrivant à échéance, mais également de couvrir les besoins de trésorerie de l’État. Ce recours aux financements extérieurs s’inscrit dans un contexte où les tensions budgétaires demeurent importantes, malgré les efforts engagés pour accroître les recettes fiscales.

La LFR prévoit également le recours à d’autres instruments de financement, notamment des émissions de titres publics, des tirages sur emprunts déjà conclus ainsi que la mobilisation de nouveaux crédits destinés à financer certains projets structurants. Parmi ces projets figurent le programme d’urgence de développement communautaire, l’amélioration de l’alimentation en eau du Grand Libreville ou encore les infrastructures routières telles que les flyovers, les passerelles et le pont d’Ebel-Abanga. Au total, les ressources de financement mobilisées doivent permettre de couvrir un besoin global de plus de 915 milliards de FCFA et d’assurer l’équilibre financier de l’exercice budgétaire.

Le poids croissant des déficits budgétaires

Si cette stratégie offre une bouffée d’oxygène aux finances publiques, elle traduit aussi la persistance d’un déficit budgétaire structurel. Le recours répété à l’endettement accroît mécaniquement le stock de dette et renforce la pression exercée sur les finances de l’État. Une part toujours plus importante des recettes publiques est alors absorbée par le remboursement du principal et le paiement des intérêts, réduisant les marges de manœuvre disponibles pour financer des secteurs essentiels comme l’éducation, la santé, les infrastructures ou encore la protection sociale. À décembre 2025, le service de la dette a capté plus de 2 758 milliards de Fcfa, compromettant ainsi les marges de manœuvre de l’Etat.

L’enjeu pour les autorités sera donc de faire de ces nouveaux financements un véritable levier de croissance plutôt qu’un simple moyen de repousser les échéances ou de financer le train de vie de l’Etat. Si les fonds mobilisés servent à financer des investissements capables de stimuler durablement l’activité économique, d’améliorer la productivité et d’élargir l’assiette fiscale, ils pourront contribuer à renforcer la soutenabilité des finances publiques. En revanche, si les déficits continuent de se creuser sans augmentation significative des recettes ni amélioration de la qualité de la dépense publique, le risque est de voir le Gabon s’enfermer dans un cercle vicieux d’endettement.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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