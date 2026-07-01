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Gabon : le Festival de la culture coréenne célébré sous le signe du partage 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 1 juillet 2026 à 10h29min
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Une vue des lauréats du concours © D.R.
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Libreville a vibré au rythme de la République de Corée à l’occasion du Festival de la culture coréenne, organisé à l’Institut français de Libreville par l’ambassade de Corée au Gabon, le samedi 27 juin 2026. Une cérémonie présidée par  la chargée d’affaires Un-young Kim. Elle a réuni un public venu découvrir la langue, la musique, la danse, les traditions et la gastronomie coréennes, dans une ambiance conviviale et participative. 

L’événement a été lancé par un concours d’expression orale en langue coréenne, au cours duquel quatre jeunes Gabonaises se sont succédé devant le jury, rapporte Gabonactu. Ndong Ekomie Océane Lauralie Shelby s’est distinguée grâce à un discours consacré au Jeong, une notion coréenne qui valorise les liens humains et la solidarité. D’autres participantes ont, de leur côté, expliqué leur intérêt pour la culture coréenne à travers leur passion pour la K-pop et leur volonté de mieux comprendre les chansons et les traditions du pays.

Une journée pour plonger au cœur de la culture coréenne 

Un quiz sur la culture coréenne et un concours de danse K-pop qui a mobilisé dix groupes, ont aussi compté parmi les activités du jour. Le public, nombreux, a suivi les différentes prestations avec enthousiasme. À l’issue des épreuves, le groupe Street Dance a décroché la première place du concours de danse, devant Delbrah Déborah Abigaïl (2e) et le groupe GLOW(3e). Ils ont reçu un prix de 350.000FCFA, 200.000 FCFA et 100.000FCFA, selon leur rang. Au-delà de la compétition, le festival a offert aux visiteurs un véritable voyage culturel. 

«Malgré la distance géographique et la barrière de la langue, nous pouvons vibrer à l’unisson. À travers la culture, nous partageons les mêmes battements de cœur et nous tissons un lien de complicité indéfectible », a déclaré, la chargée d’affaires de l’ambassade de Corée au Gabon, Un-young Kim. Les participants ont découvert un jeu traditionnel coréen, pris part aux animations et dégusté du poulet frit coréen, le Dakgangjeong, préparé pour l’occasion. La projection du film Little Forest a ensuite clôturé la journée, dans une atmosphère marquée par la découverte, l’échange et le rapprochement entre les deux cultures. Pour l’ambassade, cette édition illustre la capacité de la culture à créer des passerelles durables entre les peuples. 

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