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Salubrité publique : rappel strict des règles de dépôt des ordures à Libreville

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 16 août 2026 à 10h53min
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Des ordures ménagères dans la rue © D.R.
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Face aux incivilités récurrentes qui nuisent à l’image de la capitale gabonaise, le Maire de la Commune de Libreville, Eugène M’Ba, monte de nouveau au créneau. À travers un communiqué publié sur ses plateformes, l’édile de la ville rappelle avec fermeté à l’ensemble des citoyens le respect strict des dispositions de l’arrêté n°0461/PE/CL/SG/DCAJC du 28 septembre 2022. Ce texte réglemente rigoureusement la gestion ainsi que le dépôt des déchets ménagers sur toute l’étendue de la commune.

Désormais, les ménages sont sommés d’adapter leurs habitudes quotidiennes pour préserver le cadre de vie urbain. Les ordures ménagères doivent impérativement être conditionnées dans des sacs poubelles hermétiquement fermés. De plus, leur évacuation ne doit plus se faire de manière anarchique. « Les ordures ménagères doivent être déposées directement dans les camions de collecte dès le passage des équipes de ramassage de 18 à 21h » ,rappelle le Maire de Libreville.

Une brigade municipale pour sanctionner 

S’agissant des acteurs économiques, la municipalité clarifie également le cadre opérationnel. Les déchets commerciaux, industriels et biomédicaux ne sauraient être mélangés aux ordures ménagères ordinaires. Ces structures spécialisées ont l’obligation légale d’en confier la collecte et le traitement à des prestataires préalablement agréés par les autorités compétentes. Cette mise au point s’accompagne d’un volet répressif accru. Tout contrevenant aux règles édictées s’expose de plein fouet aux sanctions pénales prévues par la réglementation en vigueur. 

En outre, afin d’assurer un suivi rigoureux sur le terrain, une Brigade Municipale a spécialement été constituée pour surveiller les quartiers et réprimer systématiquement toutes les infractions liées au dépôt d’ordures.  En qualifiant cette communication de véritable mise en demeure, la Mairie de Libreville souligne que l’hygiène publique est l’affaire de tous. L’objectif affiché reste de faire de la capitale une cité propre, attrayante et accueillante, au service du bien-être de l’ensemble des Librevillois.

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