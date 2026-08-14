Festivités du 17 août à Libreville : plan de circulation pour les journées du 16 et 17 août 2026

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À l’occasion du 66ᵉ anniversaire de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale, les Forces de Police Nationale ont, par le biais d’un communiqué, informé la population de modifications temporaires du trafic routier à Libreville. Afin de garantir le bon déroulement des cérémonies officielles, plusieurs axes majeurs de la capitale seront soumis à des restrictions d’accès.

Les commémorations débuteront le dimanche 16 août 2026 avec les cérémonies de dépôt de gerbes de fleurs au Mausolée Léon Mba, suivies de la remise de décorations au Boulevard Triomphal.

Durant cette journée, la circulation sera fermée sur l’axe reliant l’Échangeur de l’ancienne RTG, l’Hôtel de Ville et le ministère des Affaires étrangères. Les automobilistes devront également éviter le secteur compris entre la zone Malaïka, le Trésor Public, les 9 Étages, la SEEG, ainsi que les intersections du CHUL, de la Mosquée Centrale et du Centre Médico.

Lundi 17 août : parade militaire sur le Boulevard de l’Indépendance

Le lundi 17 août 2026 sera marqué par la traditionnelle parade militaire organisée sur le Boulevard de l’Indépendance.

Pour sécuriser le périmètre du défilé, les voies d’accès principales menant au front de mer seront fermées. Les interdictions de circuler concerneront notamment les axes suivants : L’axe du Lycée Paul Indjendjet Gondjout; l’accès par le Lycée Léon Mba; les intersections au niveau des feux tricolores de Batterie 4, du CHU Fondation Jeanne Ebori, du PK0 et du secteur Air France et l’ensemble du Boulevard de l’Indépendance jusqu’au carrefour Rénovation.

Consignes de sécurité et civisme routier

Afin de maintenir la fluidité du trafic sur les voies déviées et d’éviter les encombrements, les Forces de Police Nationale déploieront des agents sur le terrain. L’institution invite l’ensemble des usagers de la route à faire preuve de civisme et à respecter scrupuleusement les consignes de circulation communiquées.