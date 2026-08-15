Libreville : ruée de plus de 1 000 bacheliers vers les métiers du numérique à l’INPTIC

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Effervescence particulière ce samedi 15 août 2026 dans l’enceinte de l’Institut national de la Poste, des technologies de l’information et de la communication (INPTIC). Pas moins de 1 149 nouveaux bacheliers se sont présentés aux épreuves du concours d’entrée pour l’année académique 2026-2027. Tous partagent la même ambition : décrocher un passeport pour un secteur devenu un moteur essentiel de l’économie gabonaise.

Créé en 2010 pour ajuster les parcours d’apprentissage aux exigences concrètes des entreprises locales, l’établissement entend une fois de plus réaffirmer son positionnement stratégique. Pour cette nouvelle session, la priorité a été donnée au département des Réseaux et Systèmes Numériques, comme le précise Landry Badiali, Directeur Général de l’INPTIC :

« Nous avons décidé de proposer des formations axées sur les Réseaux et Télécommunications, mais aussi sur le Génie Informatique avec deux spécialités : le développement d’applications réparties et la gestion des bases de données. », a-t-il indiqué.

Dispositif anti-fraude et rigueur d’organisation

Dans les salles d’examen, l’ambiance oscillait entre concentration intense et appréhension. Pour absorber ce flux massif de postulants sans altérer l’équité des épreuves, la direction a déployé une logistique sans faille.

« Les équipes sont parfaitement outillées. Nous avons constitué plusieurs commissions spécialisées, de la surveillance jusqu’à la logistique, qui appliquent des mécanismes très stricts pour garantir un déroulement exemplaire, sans la moindre anomalie. », a déclaré Landry Badiali.

Une sélection drastique pour 300 places

Si l’offre académique s’étend du Management des TIC aux Métiers de l’Audiovisuel en passant par l’ingénierie réseau, le couperet sera particulièrement sévère cette saison. Avec 1 149 prétendants enregistrés pour environ 300 places disponibles au maximum, seul un candidat sur quatre franchira le seuil de l’institut.

Cette capacité d’accueil limitée reflète la volonté de l’établissement d’adapter ses effectifs aux contraintes de ses plateaux techniques afin de préserver l’excellence de son enseignement. Les candidats sont désormais suspendus aux résultats de cette compétition académique, impatients de savoir qui intégrera la future élite technologique du pays.