Lambaréné : le lycée Fanguinoveny sombre dans l’abandon 

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À la veille de la rentrée scolaire, l’inquiétude grandit au quartier Adouma, dans la commune de Lambaréné. Autrefois considéré comme un pilier de l’enseignement protestant dans la province du Moyen-Ogooué, le lycée évangélique Michel Fanguinoveny présente aujourd’hui un visage particulièrement sombre. Comme le révèle La Une Media Gabon, cet établissement secondaire privé s’enfonce dans un état d’abandon inquiétant, faisant craindre une crise à la fois sanitaire et pédagogique.

Sur le terrain, le constat s’avère alarmant. La végétation a progressivement envahi les abords des bâtiments, abandonnant la cour de récréation à des buissons étouffants qui posent d’évidents risques de sécurité et d’hygiène. Outre l’insalubrité environnante, l’usure des infrastructures de base frappe de plein fouet l’établissement : salles de classe dégradées, équipements vétustes et installations sanitaires hors d’usage. Cette précarité matérielle préoccupe au plus haut point les familles, qui redoutent d’y envoyer leurs enfants dans de telles conditions.

Les zones d’ombre d’une gestion contestée

Au-delà des dommages visibles, c’est l’administration de la structure qui se retrouve aujourd’hui pointée du doigt. Selon les informations rapportées par La Une Media Gabon, de vives inquiétudes émergent quant à la gouvernance et à l’affectation des ressources financières du lycée. Alors que les frais de scolarité continuent d’être perçus auprès des parents, le manque flagrant de travaux d’entretien et de rénovation alimente une incompréhension légitime.

Pour la communauté éducative, ce décalage entre les sommes collectées et la dégradation continue des locaux pose la question de la responsabilité des gestionnaires.

L’urgence d’un sursaut institutionnel

Historiquement reconnu comme l’un des fleurons de la formation intellectuelle et morale de la région, le lycée Michel Fanguinoveny ne peut être laissé à l’abandon. Face à ce déclin progressif, les usagers et les acteurs locaux appellent à une réaction urgente des autorités de l’enseignement protestant ainsi que du ministère de tutelle. Une prise en main rapide et des investissements ciblés demeurent indispensables pour réhabiliter ce haut lieu de savoir et offrir aux élèves du Moyen-Ogooué le cadre d’étude digne qu’ils méritent.